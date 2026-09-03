Apareció un video de Mariano Martínez y la familia sigue buscando al estudiante de la Universidad de La Plata desaparecido: la pista que lo ubicaría en Córdoba

Mariano Martínez , el estudiante platense que está desaparecido desde el lunes , fue grabado por una cámara de seguridad en Córdoba. El joven de 21 años se presentó en un local de comidas de la capital provincial, un movimiento que le da esperanzas a su familia, que continúa con la búsqueda.

El lunes de esta semana Martínez se presentó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para entregar un trabajo en el que había estado trabajando todo el fin de semana.

"Me siento mal" , le dijo a un compañero y le dejó las cosas para que las presentara por él. Se fue de inmediato sin quedarse a clases. Desde entonces, su paradero fue un misterio . Hasta esta mañana.

El joven fue retratado por cámaras de seguridad cuando fue a un local de sushi en la ciudad de Córdoba. Según detallaron sus allegados, dejó un currículum en el lugar. Estaba solo .

También hay una testigo que lo ubica en la capital cordobesa: la empleada de una librería en la que imprimió el CV que luego entregó en el comercio gastronómico. Alicia, la madre de Mariano Martínez, detalló que su hijo estaba afectado por una ruptura amorosa con una compañera de la facultad.

Según precisó la Policía de Córdoba y la familia de Mariano Martínez, el joven se dirigió a un local de Sushi del Barrio Cofico y dejó su currículum, con lo llamativo que decía Juliana Silva, ya que lo imprimió con el nombre que tenía la plantilla elegida.

Luego de imprimirlo, tachó ese nombre, aunque no logró evitar que se lea, y escribió el suyo de puño y letra.

Los agentes trataron de ubicarlo en el número de teléfono que dejó en el currículum, pero nadie atiende. Gustavo , su padre, confirmó que esos dígitos son de la casa anterior que tenían.

"Hace ocho años que no tenemos ese número de teléfono , lo teníamos en la otra cosa que tuvimos, pero desde que nos mudamos que ya no lo tenemos más", dijo Gustavo por A24.

Y amplió: "En el video que nos entregan que se ve que es Mariano. Lo están buscando en Córdoba, él no fue a ninguna comisaría a hacer la denuncia. No sabemos qué pasó, no tenemos idea", dijo Gustavo, el padre del joven buscado, por A24.

Además, el padre comentó que Mariano "no se llevó nada de la casa , solo tenía la mochila con la que iba a la facultad".

Gustavo se mostró sorprendido con la desaparición de su hijo, ya que el jueves pasado se compró una impresora 3D para arrancar con un emprendimiento.

Sofía, la encargada del local de sushi que atendió a Mariano Martínez y que recibió su currículum, dijo que el joven le informó que se estaba quedando en la casa de una tía y que lo vio nervioso.

"El martes a la tarde noche vino a dejar un currículum, le pregunté dónde vivía y me dijo que estaba a unas cuadras en la casa de una tía. Lo reconocí enseguida, vino el martes a la noche y ayer a la noche", expresó la mujer que también fue citada a declarar a la comisaría.

Y continuó: "Estaba bien vestido, me dijo hace poco que estaba en Córdoba y que estaba en la casa de una tía. Estaba nervioso" .

Mariano Martínez vive en Berazategui junto a sus padres, Gustavo y Alicia, quienes el lunes por la tarde registraron que su hijo aún no había regresado y comenzaron a buscarlo en lugares donde podría haber estado. Desde entonces llevaron su caso a los medios e hicieron pública su búsqueda.

De a poco fueron reconstruyendo sus movimientos. Mariano se fue de su casa el lunes a las 8 de la mañana , rumbo a la facultad, con un bolso grande donde llevaba láminas y trabajos que tenía que presentar. Había pasado todo el fin de semana realizándolos.

Una vez que llegó a la universidad, cerca de las 10 de la mañana, Martínez le avisó a un compañero que no se sentía bien y le dejó sus entregas .

El portal El Día habló con su madre, quien indicó que su hijo "había estado todo el fin de semana sin dormir preparando todo porque era una entrega. Yo creo que se esforzó demasiado por cumplir y se descompuso”.

A partir de la denuncia policial, las autoridades reconstruyeron el recorrido de Mariano, que apareció en las cámaras de seguridad de Punta Lara, tomando un colectivo para volver a La Plata. Desde allí, habría tomado un tren hacia Constitución, donde finalmente le perdieron el rastro.

El seguimiento de la tarjeta SUBE y distintas cámaras permitieron establecer que estuvo en Punta Lara , partido de Ensenada, un lugar al que, según su mamá, no acostumbraba ir. Luego tomó un colectivo de la línea 275 y regresó a La Plata.

A las 16:17 del lunes subió a una formación del tren Roca con destino a Constitución . Durante el viaje se encontró con un compañero, que descendió en Hudson, mientras Mariano continuó hasta la terminal porteña.

Las cámaras también registraron su presencia en la zona de Constitución . A partir de allí, no se pudo seguir el recorrido que lo llevó hasta Córdoba.

Antes de su desaparición, Mariano se comunicó con su hermano Lucas, de 19 años, el lunes por la tarde: le envió la contraseña de su computadora. “Luquita, tomá, acá te mando la clave” , recordó Alicia sobre el mensaje.

Este jueves, el padre de Mariano habló también con LN+ y dijo que cuando lo llamaban al teléfono celular " suena tres o cuatro veces y corta, o sea que está prendido ".

Fuente: Clarín