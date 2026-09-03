La Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de abuso sexual

Tras más de dos años, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó este miércoles el sobreseimiento de los jugadores de rugby franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, quienes habían sido denunciados y detenidos en 2024 por un presunto abuso sexual contra una mujer de esa provincia. Con este fallo, el máximo tribunal provincial rechazó de manera definitiva el recurso de apelación presentado por la abogada de la denunciante.

Los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster evaluaron el reclamo y decidieron ratificar lo dictaminado previamente por la Fiscalía y los juzgados de primera instancia.

Auradou y Jegou fueron denunciados por una mujer, identificada como S.L. y en ese momento de 39 años, por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos en un cuarto de hotel luego de un partido contra Los Pumas en julio de 2024.

Los rugbiers estuvieron primero detenidos en una comisaría, luego se les concedió el beneficio del arresto domiciliario en la provincia. En total, fueron 35 días de detención. El 2 de septiembre lograron la libertad condicional y se les autorizó regresar a Francia. En diciembre de ese año la jueza Eleonora Arenas los sobreseyó.

Arenas le dio en ese momento la razón a la defensa de los franceses, efectuada por Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow , quienes mantienen que no hubo delito porque las relaciones sexuales entre la mujer y los jugadores fueron consentidas y sin violencia.

Esta petición fue compartida por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que determinó que no existían méritos suficientes para sostener la imputación.

Pero un recurso de casación presentado por la abogada de la denunciante, Natacha Romano, llevó el caso al máximo tribunal mendocino, instancia que se decidió este miércoles al no encontrar elementos jurídicos para revocar la decisión de los tribunales inferiores.

El pedido de la letrada también exigía la remoción de los fiscales involucrados en la causa: el fiscal Darío Nora y la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual, Daniela Chaler.

En la instancia previa, la abogada querellante relató a Clarín cómo atravesaba sus días su defendida tras el hecho. "Está destrozada, jamás se recuperó, ha sumado 30 kilogramos desde aquel momento y se encuentra con tratamiento psiquiátrico sostenido", dijo en junio pasado.

Fuente: Clarín