La Policía Federal realiza un control migratorio en Retiro: hay cuatro detenidos

La Policía Federal Argentina (PFA) realizaba en la tarde de este jueves un control migratorio en el área comercial del barrio porteño de Retiro. El operativo se concentraba en la zona que separa las líneas del tren San Martín y Mitre, y hasta el momento se habían registrado cuatro detenidos , dos de ellos extranjeros, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

La operación era llevada a cabo por la Comisaría de Asuntos Migratorios, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federal, con el objetivo de realizar “ un control poblacional migratorio ”, se informó en un comunicado.

Del operativo participaban brigadas reforzadas de la Superintendencia de Investigaciones Federales y efectivos de la PFA.

Además, se hallaban en el lugar 20 agentes pertenecientes a la División Dactiloscopía de la PFA. Su rol fue el de manipular el Morpho RapID , el dispositivo biométrico portátil que utilizan las fuerzas para la identificación y verificación inmediata de antecedentes.

En las imágenes a las que tuvo acceso LA NACION se observó al personal de Migraciones junto a efectivos de la PFA cuando arrestaban a dos de los detenidos.

Uno de ellos vestía con una camiseta de manga larga blanca y llevaba una gorra negra en su cabeza. Luego de esposarlo, los agentes lo subieron a un vehículo para su traslado.

El segundo detenido, identificado como M. H. J. y de origen colombiano, vestía un abrigo negro y se lo vio firmar el acta de notificación de Migraciones.

El operativo que se desarrolló en Retiro forma parte de una política impulsada por el Ministerio de Seguridad nacional que tiene como uno de sus objetivos expulsar del país a aquellos extranjeros que cometen ilícitos o residen de forma ilegal.

“Las reglas son claras: todo extranjero que delinque o permanece en el país de manera ilegal es expulsado y no puede volver a ingresar a la Argentina ”, había señalado la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva luego de realizar un control en el Barrio Chino de Belgrano el pasado 7 de agosto.

El último operativo que informó el Ministerio de Seguridad fue el 14 de agosto y se llevó a cabo en Rosario.

“Nos desplegamos en distintos puntos de la ciudad controlando comercios, la terminal de ómnibus y rutas. Seguimos desplegando controles en todo el país , con presencia territorial y trabajo coordinando entre las Fuerzas Federales y Migraciones”, expresó la cartera en aquel entonces.

Fuente: La Nación