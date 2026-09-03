Quién gana Gran Hermano, según las encuestas

La definición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está cada vez más cerca y, con la reciente eliminación de Mariela Prieto , quedaron cinco mujeres dentro de la casa de cara a la gran final. Así, los fanáticos se expresaron en redes sociales y comenzaron a dejar en claro a quién prefieren ver campeona de la presente edición.

Con la salida de Mariela, en Gran Hermano quedaron Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “ Sol ” Abraham, Yanina Zilli y Yisela “ Yipio ” Pintos. Así, los televidentes participaron de diversas encuestas y una de las más populares fue la creada por Diego Poggi en su canal de difusión de Instagram. En este caso, la más votada fue Yipio con 11.100 votos , mientras que Charlotte apareció segunda con 4900 y Sol en el tercer puesto con 2800.

Luego, el usuario @Argenchiste juntó más de 58 mil votos y, nuevamente, Yipio fue la más votada para ser campeona de Gran Hermano Generación Dorada , con 64% . Por detrás, aparecieron Sol con el 19% y Zilli con el 5%, mientras que las otras dos finalistas fueron acumuladas en la categoría “Otra” y acumularon el 12%.

El periodista Germán Ávalos Billinghurst tuvo 3890 votos en su encuesta, en la que Yipio continúa como la más votada para ser campeona , con el 56,8% . Aquí, otra vez quedó segunda Sol, con el 32,1%, Charlotte apareció tercera con el 7,1% y Luana terminó cuarta con el 4%.

Si bien Fefe Bongiorno todavía no compartió su encuesta sobre la final, sí publicó sus encuestas de imágenes positivas y, en este caso, los números sorprendieron. En este caso, sus seguidores votaron de la siguiente manera: Sol (66%), Zilli (56%), Charlotte (42%), Yipio (35%) y Luana (28%) .

Con todo esto, parece estar claro que la final será entre Solange “ Sol ” Abraham y Yisela “ Yipio ” Pintos, mientras que la campeona parecería ser la uruguaya . Así, sería la tercera ocasión consecutiva en la que Gran Hermano Argentina sería ganado por un participante nacido en Uruguay , toda una particularidad.

Fuente: La Nación