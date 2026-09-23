Tiros en un banco de Lomas del Mirador : dos clientes evitaron un robo en un cajero autómatico y redujeron a un ladrón

Un violento tiroteo dentro de un banco causó conmoción este miércoles en Lomas del Mirador , en La Matanza. Fue en medio de un intento de robo dentro de una sucursal de Banco Galicia que lograron evitar a golpes dos hombres que estaban en el local.

Todo ocurrió pasado el mediodía, poco antes de las 12.30, sobre la avenida San Martín y la calle Eva Perón, casi en el límite entre Ramos Mejía y Lomas del Mirador. Según reconstruyeron ante los medios algunos vecinos que vieron toda la secuencia, dos delincuentes llegaron a la sucursal siguiendo a un hombre que ingresaba con un bolso para realizar un depósito.

El delincuente que manejaba la camioneta se quedó esperando y el otro se abalanzó sobre el hombre con el bolso, que se resistió y, ayudado por otro joven que estaba en el cajero, logró controlarlo pese a que el delincuente disparó al menos cinco veces .

Los dos hombres lo redujeron a golpes hasta que finalmente la policía lo detuvo y minutos más tarde se lo llevó a una dependencia. En medio de los disparos, el ladrón que se había quedado en la puerta escapó y continúa prófugo.

"Mi hijo se baja y va al cajero, y un muchacho entra con mochila. Estacionan una camioneta y bajan dos delincuentes. Uno se tira encima del que tiene la mochila y el otro, cuando empezaron a los gritos y forcejeo, se va y empezaron a forcejear con mi hijo y el otro muchacho ", detalló la mamá del joven que estaba en el cajero.

Un joven que trabaja en un comercio ubicado junto al banco dio detalles de los hechos y contó que fue la rápida respuesta de los clientes la clave para reducir al delincuente.

"La policía no tardó mucho, diez minutos, pero los que actuaron rápido fue la gente, que se defendieron ellos", relató el testigo a los medios. Y en ese sentido, agregó: "Está todo medio abandonado, liberado, como que la gente sale y no sabe qué va a pasar".

Otra mujer, que dijo vivir frente al banco, contó que ella caminaba hacia el cajero cuando comenzaron los disparos. Según el relato de los testigos, el asaltante comenzó a disparar cuando cayó al suelo en medio del forcejeo y los golpes de los clientes.

El parte que dio a conocer la policía después del hecho precisa que el delincuente detenido fue identificado como Michel Owen Maldonado, de 42 años, y la víctima del robo iba a ser Pablo Fraga (52), que había llegado a esa sucursal para realizar un depósito.

Fueron Fraga y un joven que instantes antes había entrado al cajero los que redujeron a golpes al delincuente. Los disparos que el asaltante realizó cuando se cayó al piso en medio del forcejeo fueron con una pistola calibre .380 serie K33361.

Pocos minutos después, llegaron al lugar decenas de efectivos policiales que desplegaron un operativo importante en la zona, mientras en la zona se realizaba una maniobra cerrojo para intentar encontrar al otro ladrón que logró escapar.

Fuente: Clarín