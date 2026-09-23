Reforma penal juvenil: el Gobierno porteño denunció por mal desempeño a la jueza Laura Marinis y pidió un jury de enjuiciamiento para removerla

La Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia para pedir la remoción de l a jueza Laura De Marinis , titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad , luego de su fallo en el que sobreseyó a un adolescente de 14 años que estaba acusado en una causa de robo y declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave del nuevo Régimen Penal Juvenil para ese caso en concreto.

La denuncia fue presentada por el Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Mario Tapia , ante el Consejo de la Magistratura porteño, solicitando la apertura de un procedimiento de remoción (jury) por las causales de " mal desempeño " y "desconocimiento inexcusable del derecho" .

En el escrito, al que tuvo acceso Clarín , la Ciudad sostiene que la jueza utilizó "una norma expresamente derogada sin fundamentar el efecto de la declaración de inconstitucionalidad".

Además señala que la jueza utilizó la situación de vulnerabilidad social y familiar del adolescente para inaplicar una regla.

El caso concreto involucró a un adolescente de 14 años que, junto con otros cuatro adolescentes, habría intentado sustraer las pertenencias de un hombre de 47 años, a quien habrían perseguido por la vía pública hasta que intervino la policía. El joven fue sobreseído en estas actuaciones, mientras que la investigación continúa respecto de otros adolescentes de 16 años, a quienes resulta aplicable la Ley 27.801 , actualmente vigente.

Fuente: Clarín