Crimen de Federico Aramburú en París: el fiscal pidió 27 y 20 años de prisión para los presuntos asesinos

El fiscal del juicio por el crimen del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburú (42) pidió este miércoles los dos ultraderechistas acusados de matarlo a tiros tras una pelea en un bar de París, en marco de 2022, sean condenados a 27 y 20 años de prisión.

El pedido del fiscal Philippe Carrouye recayó sobre Liok Le Priol (32) y Romain Bouvier (34) , respeto de quienes afirmó que desplegaron "una cacería" contra la víctima después de los incidentes en Le Mabillon.

De acuerdo a la acusación, tras la pelea en ese bar, Aramburú y su socio y amigo Sahun Hegarty se dirigieron hacia el hotel y en la calle fueron atacados nuevamente.

Bouvier está imputado de haber disparo primero cuatro veces contra el rugbier argentino y dejarlo herido en el piso. Mientras que a Le Priol lo acusa de haberlo ejecutado de varios disparos más.

Tras los alegatos de las partes, la sentencia se conocerá este viernes en la Sala Voltaire del Palacio de Justicia de París, donde se lleva a cabo el juicio desde comienzos de este mes.

Periodista,

Fuente: Clarín