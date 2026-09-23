Un tiktoker cordobés mató a su hijastro después de atacar a su pareja: “Estaban poseídos por el demonio”

Un vendedor de carbón y tiktoker de 35 años fue detenido en Córdoba , junto a su hijo de 17, por el crimen del hijastro del hombre en una situación que confunde a todos. El presunto asesino había atacado la noche anterior a su pareja, madre de la víctima, y acusó estar poseído, pero también que se había "contagiado" esa condición de su familia.

El hecho ocurrió en el establecimiento rural Higuera Vieja , cerca de Copacabana . Hermenegildo Acosta , quien tiene más de 63.000 seguidores en Tik Tok y alrededor de 1,6 millones de "me gusta", fue arrestado por ekl supuesto homicidio de Lautaro Córdoba, un adolescente de 16 años, hijo de su pareja Antonella Vanesa Torres.

Según reflejan medios locales, la Policía llegó a la casa de Acosta y encontró al joven de 16 años muerto, con múltiples heridas. Aunque se esperan los resultados del informe forense para establecer la causa exacta del fallecimiento, los efectivos informaron que había indicios de disparos de arma de fuego .

Acosta se encontraba en la casa en ese momento y no opuso resistencia para su detención. La División Investigaciones lo apresó, y la Justicia lo imputó como presunto autor de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. Su hijo de 17 años también fue arrestado, acusado como presunto coautor del crimen .

La noche anterior al homicidio, Acosta ya había protagonizado una violenta escena en su casa. Su pareja denunció que el hombre comenzó a comportarse de manera extraña, la agredió físicamente y la amenazó. Según el testimonio de la mujer, el hombre llegó a desnudarse en medio del ataque y aseguró estar “poseído” .

Después de esa noche de locura, la mujer logró escapar , pero sus hijos quedaron en su casa con Acosta.

Según indicaron fuentes policiales a El Doce , en una declaración informal Acosta explicó que tanto su pareja como el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que intentaban matarlo. Pero eso no es todo. Dijo también que lo habían “contagiado” de esa supuesta posesión, y vinculó ese estado con el asesinato.

La Policía incautó en el lugar dos teléfonos celulares que ahora forman parte de la causa, y dentro de ambos dispositivos buscan pistas para poder esclarecer lo ocurrido. En el lugar trabajaron integrantes de la Fiscalía de Instrucción , el Gabinete Científico, autoridades de la Departamental y efectivos del Eter .

Acosta era una especie de celebridad en la zona. Tenía una fuerte presencia en redes sociales, donde mostraba su trabajo diario que lo mezclaba con bailes junto a su familia. También promocionaba un emprendimiento dedicado a la venta de carbón y leña. Solo en TikTok cuenta con más de 63 mil seguidores , mientras que en Instagram supera los 12 mil.

Acosta se definía como un “laburador”, y cuatro días antes del crimen había publicado un video con un mensaje dirigido a quienes lo criticaban: “Les mando un saludo a todos y a esos que critican también. Ustedes creen que todo lo que yo tengo a mí me lo dieron. Lo gané con esto y laburo con lo mío. Por eso ustedes no progresan en nada, les aviso”.

Fuente: Clarín