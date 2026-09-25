Tapia se reunió con Scaloni y la AFA anunció que comenzaron “las charlas” para renovar su contrato

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó este viernes por la noche que comenzaron las charlas para renovar el contrato de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina. En medio de las dudas sobre su continuidad, la entidad difundió una fotografía del entrenador reunido con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia .

“Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, indicó la publicación compartida a través de la cuenta oficial de la selección en X. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de ambos sentados a una mesa.

El anuncio llegó un día después de que, como informó LA NACION , Scaloni anticipara que tenía pendiente una conversación con Tapia para definir su futuro. Antes del entrenamiento de este jueves, el DT había explicado que un problema que lo obligó a ir al dentista le había impedido concretar el encuentro. “No hay novedades, me reuniré con el presidente y allí lo definiremos. Apenas haya algo que informar, lo haremos”, sostuvo entonces.

Ante las dudas en torno a su continuidad, había advertido: “Por ahora todo lo que salga no es verdad”. De todos modos, expresó su interés en permanecer en el cargo, aunque aclaró que había cuestiones por resolver: “Este es el lugar soñado y eso no va a cambiar. Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos ganas de sentarnos y hablar” .

El contrato del entrenador vence en diciembre. Tal como publicó LA NACION , una de las alternativas que maneja la AFA es ofrecerle un vínculo hasta 2028 con opción de extenderlo por otros dos años, para no comprometerlo desde ahora hasta el Mundial 2030. Otra posibilidad que barajan en la entidad es firmar hasta esa Copa del Mundo, pero con una cláusula que le permita interrumpir el acuerdo después de la Copa América.

La incertidumbre sobre el futuro de Scaloni se profundizó después de la final del Mundial 2026. Hasta antes de la Copa del Mundo, tal como indicó LA NACION , la renovación aparecía encaminada: la AFA había acercado una propuesta y ambas partes daban por descontada la continuidad. Sin embargo, después de aquel partido, el entrenador planteó la necesidad de evaluar sus próximos pasos.

“Ya tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, había señalado tras la final. Dos días después, ya en la Argentina, volvió a remarcar que seguiría hasta diciembre.

Entre los aspectos que entraron en consideración aparecieron en el desgaste después de ocho años al frente del plantel y la energía necesaria para afrontar nuevos desafíos. La próxima etapa tendrá, además, un cambio central: la ausencia de Lionel Messi , que anunció su retiro del seleccionado.

En los últimos días, varios futbolistas expresaron públicamente su deseo de que continúe. “Es el principal responsable del armado de esta selección, así que obviamente esperamos que continúe”, señaló Cristian Romero. Emiliano “Dibu” Martínez, por su parte, dejó la definición en manos del cuerpo técnico: “Es algo de él y de su equipo de trabajo, y lo que decida siempre lo vamos a apoyar”.

Mientras se desarrollan las conversaciones, el entrenador prepara los próximos tres amistosos: el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso, en el Monumental; y el martes 6 contra Benín, también en la cancha de River, donde Messi se despedirá de la selección. Después quedará la ventana internacional de noviembre, la última antes de que venza el contrato de Scaloni.

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Fuente: La Nación