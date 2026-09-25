La Ciudad confirmó que la Marcha del Orgullo se hará el 7 de noviembre: dónde será

El Gobierno de la Ciudad y las organizaciones que integran el colectivo LGBTI+ se reunieron en las últimas horas y acordaron que la Marcha del Orgullo mantenga su fecha original, 7 de noviembre , después de las idas y vueltas y los pedidos de reprogramación por la coincidencia con la visita del papa León XIV.

Organizaciones vinculadas con la movilización salieron a anunciar la novedad este viernes a la tarde. Fuentes oficiales le confirmaron a Clarín que la movilización se hará el sábado 7, pocas horas antes de la llegada del sumo pontífice a la Argentina.

Habitualmente, la Marcha del Orgullo se desarrolla a lo largo de la Avenida de Mayo, entre Plaza de Mayo y la Plaza del Congreso. Para esta edición evaluaron cambiar la locación por una que no esté afectada por la visita de León XIV.

Así, resolvieron que se haga en una versión adaptada de la movilización habitual del colectivo LGBTI+. Por esta edición, la marcha será entre la calle Lima y la Plaza del Congreso, donde estará el escenario, por la Avenida de Mayo.

La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre. Desde el Gobierno de la Ciudad trabajamos junto a las organizaciones que integran la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo para encontrar una solución que permita realizarla y, al mismo tiempo, llevar adelante el… pic.twitter.com/vhDe8c6T9o

Evitarán que la movilización llegue a Plaza de Mayo , donde estará vigente ya el operativo de seguridad por el Papa, que será recibido el domingo 8 en la Casa Rosada y luego se trasladará unas cuadras hasta el Palacio Libertad (ex CCK), en el Bajo porteño.

La administración de Jorge Macri destacó esta noche en un comunicado que trabajó junto a las entidades que integran la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo "para encontrar una solución que permita realizarla y, al mismo tiempo, llevar adelante el operativo previsto por la visita del Papa".

"El diálogo, la coordinación y la buena voluntad de todos hicieron posible este acuerdo . Vamos a trabajar para que ambos acontecimientos se desarrollen en las condiciones necesarias", añadió el Gobierno porteño.

León XIV se quedará en el país hasta el miércoles 11, con actividades en la Ciudad, Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Luego volará a Perú.

"La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre. Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas", informaron los organizadores de la Marcha.

"Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización", añadieron.

Tras destacar "el diálogo, la organización y una voluntad política compartida", invitaron a la movilización: "Nos vemos en las calles este 7N". No dieron detalles de cómo será la convocatoria este año.

El jueves, habían evaluado la última reunión con Jorge Macri como "muy buena".

Este viernes hubo un nuevo encuentro con representantes del Gobierno porteño. Natacha Haeberer, dirigente de Las Rojas, cuestionó los pedidos de reprogramación ("El orgullo no se prohíbe", dijo). En clave política, celebró: "Nos vemos en las calles para decirle a Milei que al closet y al medioevo no volvemos nunca más. Y vamos con nuestro brillo, nuestro arcoiris y nuestra alegría porque la diversión es nuestra".

En el mismo tono se expresó Manuela Castañeira , del Nuevo MAS.

Triunfazo del movimiento LGBTTI con el abrazo de la sociedad: la Marcha del Orgullo se mantiene el 7 de noviembre! El orgullo no se prohíbe. Nos vemos en las calles! https://t.co/IpvcrPaTxA

El martes, Macri había confirmado que quería postergarla "unos días" y añadió: "No es una fecha que está escrita en piedra. El año pasado ellos ya decidieron posponerla".

Pablo Quirno, canciller, había asegurado que la Marcha del Orgullo estaba "contemplada para que no afecte el programa de seguridad" de la llegada del Papa, una declaración "poco clara" -como la calificó Macri- que generó enojo en los organizadores de la convocatoria por la diversidad sexual.

Fuente: Clarín