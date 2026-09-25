La camporista Raverta se quejó porque Mar del Plata quedó afuera del régimen de Zonas Frías y la radical Banfi le contestó: “¿Por qué tu bloque se ausentó?”

La reforma de la ley de Zonas Frías , aprobada el jueves en el Senado tras menos de dos horas de debate en el recinto, dejó afuera a localidades de once provincias e impactó en más de 4,1 millones de personas. Una de ellas es Mar del Plata, donde vivió gran parte de su vida Fernanda Raverta . La diputada bonaerense salió a quejarse tras el resultado de la votación y la diputada nacional del radicalismo, Karina Banfi , cuestionó la estrategia de Unión por la Patria: "¿Por qué tu bloque se ausentó?".

El cruce comenzó con un mensaje que Raverta publicó en su cuenta de X. Apuntó contra "Milei y sus aliados" por la ley que saca a Mar del Plata del régimen de zona fría.

"En 2021, con la ley impulsada por Máximo Kirchner, nuestra ciudad fue incorporada a un régimen que reconocía una realidad evidente: acá el frío dura meses y calefaccionarse es una necesidad", subrayó la ex directora de la ANSES durante el gobierno de Alberto Fernández.

"Que quede claro quiénes ampliaron este derecho y quiénes levantaron la mano para recortarlo . La Zona Fría fue una conquista de los marplatenses. Y la vamos a recuperar", concluyó su mensaje.

Rápidamente llegaron las respuestas, entre ellas la de Banfi. La diputada del radicalismo apuntó directamente contra la estrategia de Unión por la Patria, que dejó el recinto apenas se anunció que comenzaba el debate sobre Zonas Frías.

"Querida Fernanda Raverta", comenzó Banfi. "Nos explicás a todos por qué tu bloque se ausentó en la votación? Dos senadores bonaerenses se levantaron y se fueron! Flojo", sentenció la legisladora nacional.

Ay, Karina, Karina… No te vengas a hacer la picante, porque no te da. Ni a vos ni a la fuerza a la que pertenecés. Nuestro bloque no dio quórum para que se cayera la sesión, porque era una sesión que buscaba sacarnos de la Zona Fría. Te recuerdo, por si te olvidaste, que los… https://t.co/h92nTIryTJ

La votación salió 38 a 8, con 26 ausentes. Entre los que no estaban al momento de pulsar los botones fueron Eduardo "Wado" De Pedro y Juliana Di Tullio, los dos senadores bonaerenses a los que aludió Banfi.

"Ay, Karina, Karina… No te vengas a hacer la picante, porque no te da. Ni a vos ni a la fuerza a la que pertenecés", contestó Raverta. Justificó la estrategia de Unión por la Patria diciendo que intentaron que, con su retirada del recinto, buscaban que el oficialismo se quedara sin quórum y se cayera la sesión.

"Te recuerdo, por si te olvidaste, que los autores de ley Zona Fría somos los peronistas. Pero si querés hacer preguntas… mejor preguntales a los de tu bloque por qué, si teníamos los números para hacer caer la sesión, se quedaron sentaditos", siguió Raverta.

Señaló directamente a la UCR, que votó de forma dividida: Flavio Fama, Silvana Schneider, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi dieron su voto afirmativo; Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kronenberg, Carolina Losada y Rodolfo Suárez, en cambio, fueron por la negativa.

"Ah, y mirá Raverta que te hacés la canchera" , retomó Banfi. "Hace una semana yo si increpé a mis senadores que no eran solidarios con nosotros por dictaminar zona fría. Porque cuando la gente la pasa mal no hay que pensar en los partidos, hay que pensar en ellos", explicó su postura y de parte de la UCR.

"A vos no te vi interpelando a tus senadores que se pegaron el faltazo todavía. Estás a tiempo", concluyó.

Fuente: Clarín