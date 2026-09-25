Mauricio Macri viajó a Jujuy y le mandó un mensaje a Milei: “Apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo”

Mauricio Macri viajó este viernes a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, en un encuentro en el que la discusión electoral de cara a 2027 fue uno de los temas centrales. Después del encuentro, en un discurso para militantes del PRO, le mandó un mensaje al Presidente, Javier Milei, dedicado a incidir en la negociación de su partido con la Casa Rosada para atar un acuerdo para el año próximo: "Apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo".

El presidente del PRO arribó durante las primeras horas de la tarde a San Salvador de Jujuy y se trasladó hasta la Casa de Gobierno provincial, donde fue recibido por Sadir. De la reunión también participó el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al ex presidente.

Según señalaron a Clarín fuentes de la gobernación jujeña, durante la conversación hubo un análisis de cómo se presenta el escenario electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales. Además, la charla también incluyó una evaluación de la situación política nacional y, en particular, del momento que atraviesa el gobierno nacional.

El encuentro se produjo mientras los distintos espacios políticos comienzan a mover sus fichas con vistas a 2027 y Macri vuelve a tener una agenda política con dirigentes del interior del país . Para el ex presidente, la escala en Jujuy continuó con una actividad política durante la tarde con el encuentro “Próximo Paso: NOA”.

Macri fue recibido en el escenario al ritmo de “Back in Black”, de AC/DC y les habló directamente a los jóvenes y dirigentes presentes. No leyó su discurso. El ex presidente comenzó con elogios a Jujuy, destacó sus paisajes y también habló del potencial del litio. “Lo vamos a necesitar para las baterías de todas las cosas que hay ahora”, señaló.

“ Jujuy empezó un camino distinto con nosotros . La verdad que haber sido presidente de este país es un honor muy grande, un honor que quedó para siempre en mi corazón. Pero a la vez fue muy duro: haber tenido al kirchnerismo enfrente fue una permanente batalla. Pero a pesar de eso hicimos muchas cosas y valió la pena”, sostuvo Macri, entre aplausos del público.

Luego explicó por qué mantiene su participación activa dentro del partido. “Estamos acá porque seguimos apostando. Cuando dejé la Rosada les dije que iba a seguir cuidándolos. Desde el PRO trato de ser mentor, de ayudarlos a crecer, de prepararse”, afirmó.

En ese sentido, volvió a poner el foco en la construcción territorial del PRO de cara a 2027 . “Nosotros no robamos, queremos realmente transformar la realidad y para eso no hay que improvisar. Hay que estar preparados. Por eso queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado”, pidió.

Macri contó además que el partido ofrece cursos para quienes busquen prepararse para competir por intendencias y recordó su paso por la Ciudad de Buenos Aires: “El trabajo más lindo que yo tuve fue el de ser alcalde” .

Uno de los tramos más políticos de su discurso llegó cuando se refirió a la relación con la administración de Javier Milei. “Nosotros apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos”, afirmó.

Sin embargo, Macri sostuvo que todavía quedan desafíos pendientes. “ Todavía falta mucho por hacer. Hemos logrado empezar a tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito ”, planteó.

También elogió directamente a Milei por el resultado fiscal. “El Presidente logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y en la historia de la humanidad”, aseguró. Al mismo tiempo, le reclamó al Gobierno mayor integración y más trabajo en equipo.

“El próximo paso es tener una Argentina ordenada macroeconómicamente y con un presupuesto sano”, definió Macri. Y cerró reivindicando la experiencia de gestión de su partido: “No hay ciudad donde haya aterrizado el PRO donde la gente no viva mejor”.

El discurso del ex presidente duró 14 minutos. Al terminar, Macri se despidió de los presentes con una frase que volvió a levantar aplausos: “Qué linda es la Argentina. Viva la Argentina, carajo”.

Fuente: Clarín