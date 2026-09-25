“Para nosotros fue una falta de respeto”, dijo Ovando con González Pirez sentado al lado: toma temperatura el Central vs. Estudiantes

Uno de los acontecimientos más recordados de los últimos tiempos fue cuando Estudiantes de La Plata , en medio del pasillo del campeón que le estaba haciendo para Rosario Central, se dio vuelta. Un gesto deportivo que tuvo más una cuestión política de fondo entre los dirigentes, pero que hizo mucho ruido (y lo sigue haciendo incluso hasta el día de hoy) entre los jugadores. Ese día el Pincha ganó 1-0 pero los chispazos no terminaron de apagarse del todo. Este sábado volverán a cruzarse por la Supercopa Internacional en Santiago del Estero, y el resultado valdrá nada menos que otro título, y en la previa se vivió un tenso cruce entre representantes de ambas instituciones, en las habituales conferencias de prensa que organiza la Liga Profesional.

El disparador (que luego sumaría más capítulos) ocurrió el 23 de noviembre de 2025 en la antesala del encuentro que Estudiantes le ganó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por el campeonato de Primera División y en un partido de eliminación directa. El plantel pincha, a instancias de su presidente Juan Sebastián Verón, decidió darle la espalda a su rival durante una ceremonia conocida como “pasillo al campeón” -una tradición dentro del deporte que consiste en hacerle un pasillo humano al equipo rival que haya sido consagrado campeón en fechas anteriores- negándose a felicitar a su rival, considerando que fueron coronados campeones de forma injusta.

👀 “NUNCA FUE EN CONTRA DE CENTRAL” Leandro González Pirez, Estudiantes. 👀 “PARA NOSOTROS FUE UNA FALTA DE RESPETO Y LO VAMOS A ENFRENTAR CON ESO EN MENTE” Ignacio Ovando, Rosario Central. 🔥 ¡Los protagonistas de la Supercopa Internacional recordaron el PASILLO DE ESPALDAS… pic.twitter.com/vB49d8k4q4

Este viernes se vivió un clima de tensión en la conferencia de prensa conjunta entre Leandro González Pirez , referente de Estudiantes, e Ignacio Ovando , defensor central del Canalla. Ante la consulta periodística, el primero en hablar fue el exRiver.

“Lo expliqué varias veces. Lo hablamos en su momento con los jugadores de Central, el día del partido. Lo hablamos con Fatura (Broun), con Fideo (Di María). Les avisamos lo que iba a pasar (en referencia a que se iban a dar vuelta mientras el equipo rival ingresaba en el terreno y pasaba entre la formación del Pincha). Lo aclaramos un millón de veces que nunca fue en contra de Central. Por el contrario, resaltamos mucho la temporada que habían tenido, solamente no estábamos de acuerdo con esa decisión que se había tomado. Para nosotros es algo que ya quedó en el pasado, ya hubo otro campeón en el medio . Entonces me parece que rememorar de nuevo eso y empezar a buscar una cizaña donde no lo hay no me parece correcto. Solamente esa es mi aclaración. No tenemos nada en contra de Rosario Central. Nuestra decisión era en base a... un poquito más arriba de lo que pasó”, se defendió González Pirez.

Ignacio Ovando, central de 19 años pero con mucha personalidad -cosa que ya demuestra en la cancha-, contrarrestó: “Para nosotros como bien dijo Marcos (Ruben) antes de salir para acá fue una falta de respeto . Lo tomamos así, nos dolió un montón sobre todo para los que además somos hinchas de Rosario Central, como es Marquitos. También sabemos que este es otro partido. Lo que pasó, ya pasó. Pero bueno, como te decía recién, tuvo una falta de respeto para con nosotros que nos dolió muchísimo . Y mañana los vamos a enfrentar con eso en mente”.

Y cuando le consultaron sobre si será un partido que les puede dar un impulso para la Tabla Anual, agregó: “El partido de mañana es algo aparte de todo lo que venimos jugando, para poder seguir este año con muchas ganas, como lo venimos haciendo y con un nivel altísimo. Y no deja de ser una final. Nos da una estrella, nos da alegría”.

El primero que había mostrado su malestar en la previa fue Marco Ruben , todavía en Rosario, en declaraciones al Canal 3, antes de viajar a Santiago del Estero: “Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. Todo suma . Tiene que ser un motor importante para nosotros, a mí me dolió mucho y creo que al hincha también. La gente de Central lo toma como un partido muy especial, más allá de la estrella”, declaró el delantero.

Estudiantes se clasificó a esta final por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025 . En aquella ocasión, en el estadio Único de San Nicolás, el Pincha (logró el Clausura 2025) derrotó 2-1 a Platense (obtuvo el Apertura) con dos goles de Lucas Alario. Rosario Central jugará ante el Pincha ya que fue el equipo que más puntos hizo en la tabla anual en 2025 (66), logro que le permitió coronarse como campeón de Liga, título que generó el mahumor de Verón y las posteriores reacciones.

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Fuente: La Nación