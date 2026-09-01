Su barco se hundió en medio del Atlántico y sobrevivió 76 días en una balsa de apenas 1,8 metros: recorrió 3.300 kilómetros

NACIONALES

Steve Callahan , un navegante estadounidense, salió desde las Islas Canarias hacia el Caribe en enero de 1982, a bordo de un velero de 6,5 metros. A los pocos días de zarpar, el barco chocó contra un objeto durante una tormenta y comenzó a llenarse de agua en medio del océano Atlántico.

Ante esta situación, el hombre decidió abandonar el velero y se refugió en una pequeña balsa inflable de alrededor de 1,8 metros , con pocos elementos y provisiones para intentar sobrevivir hasta encontrar ayuda.

Aunque debió abandonar su barco rápidamente, Callahan logró rescatar algunos elementos que resultaron cruciales: comida de emergencia, cartas de navegación, un arpón, bengalas y dispositivos solares que permitían convertir el agua de mar en agua potable.

De todas maneras, las provisiones no duraron demasiado, por lo que debió conseguir su propio alimento . Con el arpón logró capturar dorados y otros peces que se acercaban a la balsa. Además, llegó a comer peces voladores, organismos marinos y algunas aves .

Otro de sus principales problemas era el agua. Si bien tenía destiladores solares, estos producían cantidades limitadas , por lo que también recolectaba agua de lluvia cada vez que tenía la oportunidad.

Durante este tiempo, la corriente y los vientos empujaron la balsa hacia el oeste . En el trayecto, Callahan divisó varios barcos a la distancia e intentó llamar su atención, pero ninguno logró detectarlo para rescatarlo.

Tras 76 días a la deriva y alrededor de 3.300 kilómetros recorridos, un grupo de pescadores encontró a Callahan en las cercanías de la isla de Guadalupe, en el Caribe. El navegante había cruzado gran parte del océano Atlántico en total soledad y en una balsa de apenas 1,8 metros.

Varios años después del rescate, relató la experiencia en Adrift: Seventy-six Days Lost at Sea , el libro con el que su travesía se volvió conocida a nivel mundial como uno de los casos de supervivencia marítima más impactantes.

Fuente: TN