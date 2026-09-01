MADARIAGA: Escuchó ruidos en el techo, no se animó a revisar y encontró que le llevaron $2 millones que tenía en una cartera

MADARIAGA





Una mujer denunció el hurto de 2 millones de pesos en efectivo de una vivienda, en un hecho que habría ocurrido durante la tarde y que presenta varios puntos que ahora deberán ser investigados.





Según consta en la denuncia, la mujer se retiró de su domicilio alrededor de las 7 de la mañana y regresó cerca de las 13. Luego se acostó a dormir la siesta, en su casa de la calle Cuba al 800, y se despertó alrededor de las 17.





Fue precisamente en ese momento cuando comenzó a escuchar ruidos provenientes del techo, mientras además ladraban los perros que se encontraban en el patio. Sin embargo, la mujer manifestó que no salió de la vivienda para verificar qué estaba ocurriendo.





Posteriormente realizó algunas tareas domésticas y volvió a retirarse del inmueble. Al regresar, antes de las 18, ingresó al patio y descubrió su cartera de color naranja tirada en el lugar.





En el interior de la cartera llevaba aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo, principalmente en billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Tras revisar el dinero, constató que solamente habían quedado 40.000 pesos, por lo que denunció el faltante del resto.





La cartera, según explicó, se encontraba dentro de una mochila ubicada en el sector del lavadero de la propiedad.





Uno de los datos incorporados a la denuncia es que el lavadero se encuentra en una construcción separada de la vivienda, aunque vinculada a la propiedad. El lugar posee una ventana de doble hoja corrediza, que se encontraba abierta, circunstancia que habría facilitado el ingreso y la posterior sustracción de la cartera.



