Sospechó que su madre de 77 años tenía una relación con su marido y la mató a martillazos

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Una mujer fue detenida en flagrancia este miércoles 9 de septiembre, acusada de matar a martillazos a su madre, de 77 años, en la ciudad de Itaboraí, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro.

La sospechosa, identificada como Priscilane Morais de Oliveira, habría confesado el crimen y fue imputada por femicidio en un contexto de violencia doméstica y familiar, con un agravante relacionado con la edad de la víctima.

Según informó la Delegación de Homicidios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí y Maricá, la mujer sospechaba que su pareja, Bruno Luiz do Amaral da Silva, con quien mantiene una relación desde hace nueve años, tenía un vínculo con su madre, Delza Maria Alves Costa.

De acuerdo con la investigación, Priscilane fue hasta la vivienda de su madre para confrontarla por sus sospechas. Al llegar y encontrar a ambos juntos, habría comenzado a romper objetos dentro de la casa.

Luego habría atacado a su madre con un martillo y le habría provocado varias heridas, incluso en la cabeza. Bruno intentó intervenir para detener la agresión, pero también recibió golpes en la cabeza.

La Policía indicó que la sospechosa ya había agredido anteriormente a su madre y que también había realizado amenazas de muerte contra ella.

Tras la detención, las autoridades solicitaron a la Justicia que convierta la prisión en flagrancia en prisión preventiva mientras avanza la investigación.