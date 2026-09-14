Dos hermanos de 8 y 9 años buscan una familia para seguir creciendo juntos

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Dos hermanos misioneros de 9 y 8 años buscan una familia que pueda recibirlos juntos y acompañarlos en una nueva etapa de sus vidas.

El Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM) abrió una convocatoria pública para personas o familias interesadas en construir un proyecto parental adoptivo con los niños. La convocatoria tiene como referencia ref-08092026 y fue publicada oficialmente este martes.

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es que los hermanos expresaron su deseo de permanecer juntos. Ambos imaginan su futura vida familiar compartiendo las actividades cotidianas en un mismo hogar, desde las comidas hasta los juegos y momentos de rutina.

También manifestaron su preferencia por una familia conformada por mamá y papá y, de ser posible, sin otros hermanos.

El mayor, de 9 años, es descripto como un niño dulce, respetuoso y cariñoso. Disfruta conversar con adultos y participar de actividades grupales. En la escuela mantiene un buen rendimiento, cumple con sus tareas y logró avances en atención, concentración e independencia.

Además, se muestra especialmente atento con su hermano menor y procura ayudarlo. Entre sus actividades preferidas se encuentran el fútbol, la pintura, el arte y el Tai Chi.

El menor, de 8 años, es descripto como empático, divertido, afectuoso y creativo. Recibe tratamientos con acompañamiento sostenido y presenta una evolución favorable.

En el ámbito escolar se encuentra en proceso de nivelación y requiere apoyo para fortalecer su desempeño y autorregulación. El RUAAM destacó su compromiso y los avances que viene logrando.

Le gusta bailar, cantar, jugar, inventar cosas y mantenerse activo. También practica fútbol y participa de talleres de arte y Tai Chi.

Cómo participar de la convocatoria

Las convocatorias públicas son una herramienta excepcional dentro del sistema de adopción. Se habilitan cuando no se encuentran personas o familias inscriptas en el registro provincial ni en la Red Federal que estén dispuestas a iniciar una vinculación adoptiva con determinados niños, adolescentes o grupos de hermanos.

Por este motivo, la convocatoria está abierta tanto a personas y familias inscriptas como a quienes no se hayan registrado previamente, con o sin hijos y con diferentes estilos de parentalidad.

Quienes deseen postularse deberán ingresar al sitio oficial del RUAAM y completar el formulario correspondiente utilizando el número de referencia ref-08092026.

También se pueden realizar consultas telefónicas al (0376) 4408693, de lunes a viernes de 7 a 12, o a través de los correos electrónicos adopcion@jusmisiones.gov.ar y ruaam@jusmisiones.gov.ar.

La convocatoria busca garantizar el derecho de los hermanos a crecer juntos y encontrar un entorno familiar que pueda acompañar sus necesidades y proyectos de vida.