La hermana del joven abatido denunció “gatillo fácil” y cuestionó al policía

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Abigail, hermana de Gustavo Damián Buenahora, el joven de 23 años que murió tras recibir un disparo de un policía durante una persecución en el barrio Belisario Roldán, cuestionó el accionar del efectivo y pidió que se investigue si actuó dentro de la ley.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, la joven reconoció que su hermano tenía antecedentes y que “no estaba haciendo las cosas bien”, pero sostuvo que eso no justificaba que el efectivo utilizara su arma y terminara provocándole la muerte.

“Basta del gatillo fácil. Efectivos policiales están para cuidarnos, no matarnos”, expresó Abigail al comienzo de su mensaje.

La mujer también cuestionó a quienes, según consideró, intentan “ensuciar” la imagen de su hermano. “Mi hermano no estaba haciendo las cosas bien, lo sabemos, pero no merecía morir”, afirmó.

En otro tramo, sostuvo que Buenahora debía responder ante la Justicia por los delitos que hubiera cometido, pero que no debía perder la vida durante el procedimiento.

“No era necesario matarlo como lo hizo. Mi hermano tenía 23 años, toda una vida por delante y él se la arrebató como si nada”, manifestó.

La hermana del joven también cuestionó la decisión de utilizar el arma reglamentaria y planteó que podría haber sido detenido. “Le hubiera dado en el pie y él en este preciso momento estaría detenido, esperando que lo condenen por su delito”, sostuvo.

El planteo de Abigail se conoce mientras la Justicia intenta determinar con precisión qué ocurrió sobre el techo de una vivienda de avenida Avellaneda al 7500, donde Buenahora recibió el disparo que provocó su muerte.

Según la versión policial incorporada a la causa, el joven se encontraba agazapado y tenía un revólver calibre .38 con el que habría apuntado hacia uno de los uniformados. Ante esa situación, el efectivo utilizó su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros y efectuó dos disparos que, de acuerdo con fuentes del caso, fueron considerados “defensivos”.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y determinar si el accionar del efectivo se ajustó a la normativa vigente.