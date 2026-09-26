Shakira donó casi 4 millones de dólares para construir un colegio con lugar para 1700 estudiantes

Shakira consolidó su labor filantrópica en Colombia mediante un proyecto educativo de gran envergadura en la ciudad de Cartagena . La artista, a través de su fundación Pies Descalzos , acercó casi cuatro millones de dólares para la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé. Esta obra, inaugurada en febrero de 2014, significó una inversión global de ocho millones de dólares. Según los datos oficiales , la intérprete aportó el 46% del presupuesto total, mientras que el resto del capital provino de diversos aliados estratégicos del sector público y también del ámbito privado.

El establecimiento educativo ocupa un terreno de 7780 metros cuadrados en el barrio La María , y el diseño del edificio contempló la capacidad de albergar a 1700 alumnos de diversas edades . La estructura posee 55 espacios funcionales diferenciados , los cuales brindan servicios de primera infancia, nivel primario y nivel secundario. El predio incorpora aulas especializadas , una biblioteca completa , un comedor , instalaciones deportivas aptas para la recreación y un centro destinado al uso de la comunidad. Este modelo edilicio trasciende la pedagogía tradicional para convertirse en un centro de desarrollo integral de las familias habitantes de la zona.

El impacto socioeconómico del proyecto resultó notable durante su etapa de ejecución, ya que de acuerdo con información de la Fundación Pies Descalzos , la construcción generó entre 350 y 400 empleos directos . El 60% de esta mano de obra correspondió a personas residentes en los barrios vecinos. Este dato subraya el compromiso de la iniciativa con el desarrollo local del área metropolitana de Cartagena . La obra funcionó como un motor para la economía regional durante el periodo de edificación.

A más de diez años de su apertura, la institución mantiene su vigencia: la entidad recibe cada año a más de mil niños y niñas . Durante el ejercicio 2024, los responsables de la fundación conmemoraron el décimo aniversario de la sede Lomas del Peyé. El organismo ratificó el objetivo de continuar el trabajo en el sector para mejorar el acceso y la calidad del aprendizaje de los menores . La gestión del colegio permanece activa y centraliza gran parte de las actividades sociales de la comunidad próxima al barrio La María.

La influencia de la figura pública permitió la concreción de este hito educativo en su tierra natal con un proyecto que continúa como un pilar fundamental para la escolarización local . La propuesta educativa se enfoca en transformar el entorno familiar a partir de un espacio de contención y formación . El complejo funciona como una pieza central en la red de apoyo social que sostiene la fundación.

Esta obra representa una parte significativa de la labor solidaria de la artista colombiana, quien mantiene su compromiso con el desarrollo de proyectos similares en diversas regiones de su país de origen . La estructura edilicia se conserva como una referencia en la zona por su magnitud y por la calidad de sus servicios prestados a la población. El proyecto demuestra el alcance de la inversión social cuando se articulan esfuerzos públicos y privados bajo una misma visión de futuro educativo para los sectores más vulnerables de Colombia .

Fuente: La Nación