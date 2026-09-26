Céline Dion reveló cómo fue el entrenamiento que realizó a los 58 años para volver a los escenarios tras su diagnóstico: “Orgullosa”

A los 58 años, Céline Dion vive un presente que quizás ni ella ni su público pudieron haberse imaginado tras su diagnóstico de síndrome de persona rígida que la obligó a poner en pausa su carrera. En marzo confirmó su regreso a los escenarios con el Céline Dion Paris 2026 en el Arena de La Défense de París, Francia, para dar 16 shows entre septiembre y octubre de este año. La primera presentación fue el 12 de septiembre y, tras la alta demanda, se añadieron diez fechas para mayo de 2027. Para prepararse para su vuelta, la cantante se sometió a un intenso entrenamiento que le permitió sentirse segura físicamente para interpretar su amplio repertorio.

En 2022, la intérprete de “My Heart Will Go On” fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida , un trastorno neurológico y autoinmune poco frecuente que provoca rigidez muscular, similar a la parálisis. Aunque por momentos parecía que nunca más se la volvería a escuchar en vivo, en julio de 2024 sorprendió a todos con su performance de “Hymne à l’amour” de Edith Piaf junto a la Torre Eiffel durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Ahora, dos años después, realiza una residencia en dicha ciudad que le permite volver a estar en contacto con su público.

Pero, ¿cómo logró volver a subirse a un escenario? En una entrevista con la revista Harper’s Bazaar en agosto de 2026, contó que, tras recibir su diagnóstico, realizó una rehabilitación que incluyó nuevos medicamentos, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia . Esto hizo que su cuerpo se mantuviera activo y sus avances hicieron realidad lo que en un momento parecía imposible. Con esta base, empezó a entrenarse para volver a cantar frente al público. ¿De qué manera? Realizando sesiones de pilates de 90 minutos tres veces por semana. Asimismo, los días restantes toma clases de ballet en una compañía local. En este sentido, aseguró sentirse “orgullosa” de sí misma por lograr algo para lo que su cuerpo no estaba preparado.

La cantante canadiense construyó algo que no siempre es fácil : un vínculo invaluable con sus fanáticos , quienes se mantuvieron leales a ella en los momentos más difíciles. “Me ayudaron de formas que ni siquiera podría describir y soy realmente muy afortunada de tenerlo”, le dijo a sus fans a principios de este año. Y a modo de agradecimiento, les anunció que tendrían la oportunidad de reencontrarse en París y ellos respondieron agotando las localidades y obligándola a sumar nuevas fechas para el próximo año.

Al ser consultada por la revista respecto a por qué sus fanáticos le tienen tanto cariño, la artista dijo que tiene que ver con que es “un libro abierto”. Frente a esto reflexionó: “Soy honesta, y no siempre es bonito. A veces son cosas felices, a veces tristes, pero se llama vida. En lugar de cuestionar la vida, ¿podés vivirla? Así que estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida ”.

Fuente: La Nación