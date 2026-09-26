Así fue la maniobra con la que Colapinto provocó el triple choque con Gasly y Norris

El piloto argentino Franco Colapinto se pasó de largo en una curva durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 e impactó contra su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly , en un choque en el que también involucraron al británico Lando Norris . Todos terminaron fuera de carrera.

El incidente ocurrió en las calles de Bakú, poco después de que se retirara el auto de seguridad tras un accidente que protagonizó Alex Albon (Williams). Colapinto intentó superarlos por el sector interno de una curva , pero sufrió una bloqueada de neumáticos que le impidió hacerlo. Al pasarse de largo, golpeó directamente al coche de Gasly, lo que causó además la salida de pista y posterior abandono de Norris, que estaba a la derecha del francés.

Tras la maniobra, el pilarense pidió disculpas por radio tanto a su escudería como a su compañero. “Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada. Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grave, perdimos puntos con los dos autos. Día complicado”, expresó el argentino. No tenía mucho ritmo, empecé a tener degradación atrás y me costó un poco. Pero perdón al equipo, estoy triste por la situación", dijo apesadumbrado.

El auto de Colapinto quedó dañado y tuvo que abandonar en la vuelta 38 . Este es su primer abandono en Alpine en 30 carreras, aunque en una de ellas (Gran Bretaña) no llegó a largar. Si tomamos en cuenta su participación en Williams, abandonó en tres de sus últimas cuatro carreras: San Pablo, Qatar y Abu Dhabi.

Antes del accidente, Norris cometió una equivocación en la curva 1 durante la vuelta 31 , donde dio un giro sobre la pista y perdió posiciones ante Gasly y Kimi Antonelli y Colapinto comenzó la competencia desde el noveno puesto de la grilla tras la sanción de cinco posiciones que recibió el español Carlos Sainz .

Los corredores estaban en relanzamiento por un accidente de Alex Albon , donde el piloto de Williams sufrió una bloqueada de neumáticos a la entrada de una curva e impactó de lleno contra los muros de protección.

Este choque obligó a la entrada inmediata del auto de seguridad para despejar los restos de carrocería que quedaron sobre el asfalto. Tras esas tareas, las autoridades mostraron la bandera verde y la prueba se reanudó, lo que desembocó en el intento de sobrepaso y posterior choque.

George Russell se quedó con la victoria tras liderar de punta a punta. El británico aguantó la presión de Max Verstappen en el sprint final que se definió tras la última resalida de la vuelta 39.

El podio lo completó Isack Hadjar , quien volvió a correr con Red Bull tras recuperarse de una lesión en la muñeca, y cruzó la meta en el tercer lugar. Detrás de él terminaron Charles Leclerc , con Ferrari en el cuarto puesto, y Kimi Antonelli , que completó una remontada desde el lugar 16 de la grilla hasta la quinta posición.

En total, la competencia dejó seis abandonos en total: además del incidente entre Colapinto, Gasly y Norris, y del golpe previo de Albon, la escudería Aston Martin quedó sin representantes por los retiros de Fernando Alonso y Lance Stroll .

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Fuente: La Nación