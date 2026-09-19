Secuestraron una mamadera y buscan determinar cómo llegó la cocaína al organismo del bebé golpeado en Córdoba

El caso del bebé de 28 días que permanece internado en estado crítico en Córdoba sumó nuevas medidas en las últimas horas. La Justicia secuestró una mamadera que estaba en la vivienda de Balnearia donde ocurrió el hecho y ordenó analizarla para determinar si contiene restos de alguna sustancia vinculada con estupefacientes.

El elemento fue encontrado dentro de una heladera y enviado a Química Legal para ser sometido a pericias. La medida apunta a establecer cómo llegó la cocaína al organismo del recién nacido , luego de que un análisis de orina detectara la presencia de la droga.

El fiscal de Morteros, Francisco Paygés, explicó que todavía no está determinado el origen de la sustancia. Una de las hipótesis que se investiga es que la cocaína haya llegado al bebé a través de la lactancia materna , aunque también se analiza si pudo haber sido suministrada de otra manera.

En ese sentido, el fiscal señaló que inicialmente la madre había negado amamantar al bebé, pero que otras constancias incorporadas al expediente indicarían que sí lo hacía. Según Paygés, el recién nacido habría sido alimentado tanto con leche materna como con mamadera.

Además de intentar determinar el origen de la cocaína, la Fiscalía avanza para reconstruir cuándo y cómo fueron provocadas las graves lesiones que presenta el bebé.

El pequeño sufrió fracturas de cráneo y de un omóplato. Un médico forense realizó un examen exhaustivo y, de acuerdo con lo informado por Paygés, pudo establecer que las lesiones no se habrían producido todas al mismo tiempo: algunas serían recientes, mientras que otras tendrían una antigüedad de al menos 48 horas.

Para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido, la Justicia solicitó la historia clínica del bebé, los antecedentes correspondientes al embarazo de la madre y la intervención del cuerpo forense del Poder Judicial de San Francisco.

El estado de salud del recién nacido sigue siendo crítico y con riesgo de vida. Durante su internación aparecieron además complicaciones que afectan el área de la visión, por lo que fue trasladado del Hospital Materno Neonatal al Hospital de Niños de Córdoba para recibir atención especializada.

El bebé había ingresado inicialmente a un centro de salud de Balnearia con un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria. Luego fue derivado a San Francisco y finalmente a la capital provincial debido a la gravedad de su cuadro.

La madre, Brisa Masilla, de 26 años, y Darío Fabián Bustos, de 33, permanecen detenidos e imputados por lesiones graves calificadas por el vínculo. La investigación todavía busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los adultos. El fiscal Paygés advirtió que la calificación legal podría modificarse o agravarse a medida que se incorporen nuevas pruebas y de acuerdo con la evolución del bebé.

La madre tiene además otros dos hijos, de 10 y 12 años, que quedaron bajo resguardo de la Unidad de Desarrollo Regional y al cuidado de una abuela mientras se investiga si pudieron haber atravesado situaciones de violencia.

Fuente: TN