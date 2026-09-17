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Se busca personal para trabajar en la Antártida: ofrecen habitación, comida y un sueldo de 160.000 dólares australianos al año

Redacción CNM septiembre 17, 2026

Australia lanzó una convocatoria para trabajar en una base científica de la Antártida con un salario que supera los 162.000 dólares australianos al año , además de alojamiento, comidas preparadas por chefs y otros beneficios laborales.

La búsqueda forma parte del Programa Antártico Australiano y está dirigida a especialistas en informática que deseen desempeñarse durante varios meses en las estaciones científicas del país. Las postulaciones para la temporada 2027/2028 abrirán el 1 de octubre de 2026 .

El puesto disponible es el de Information Technology Officer (ITO) , un profesional encargado de garantizar el funcionamiento de la infraestructura informática y de comunicaciones en las bases antárticas.

La persona seleccionada brindará soporte tecnológico a científicos y al resto del personal que vive y trabaja en las estaciones australianas, principalmente en Casey y Davis .

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

El salario base del cargo comienza en AU$89.076 anuales , pero con los adicionales por trabajar en la Antártida la remuneración asciende desde AU$162.012 por año .

Además del sueldo, el programa incluye:

La convocatoria está orientada a personas con experiencia en soporte técnico e informática , no a postulantes sin formación específica.

Los requisitos principales son los siguientes:

El proceso de selección puede extenderse durante varios meses e incluye entrevistas, evaluaciones técnicas y controles médicos antes de la incorporación.

Fuente: TN


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