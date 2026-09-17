Por qué los lácteos y las pastas nunca están en la misma heladera de los supermercados

Los supermercados tienen detalles que muchas veces, al hacer las compras, pasan desapercibidos . Uno de ellos es que los lácteos y las pastas no suelen estar en la misma heladera y a veces, ubicados en diferentes sectores.

Aunque a simple vista todos necesitan frío, la explicación se relaciona con la conservación , la organización de los productos y la seguridad alimentaria .

La respuesta no es que las pastas necesitan una heladera más fría. Los dos grupos pueden conservarse bajo refrigeración, pero los supermercados suelen organizar las cámaras y exhibidoras de acuerdo con el tipo de producto, su rotación, presentación y condiciones particulares de conservación.

Además, mantener los alimentos separados permite ordenar mejor la mercadería y reducir problemas de contaminación o alteración entre productos.

Por otro lado, el Código Alimentario establece que en las cámaras destinadas a lácteos no deben almacenarse sustancias , productos que puedan contaminarlos o alterar sus características .

La separación de las heladeras no significa que los lácteos y las pastas frescas sean incompatibles , sino que los supermercados organizan la exhibición para conservar correctamente cada tipo de alimento y respetar las condiciones establecidas para su comercialización.

Fuente: TN