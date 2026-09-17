Florece con abundancia, ocupa poco espacio y es fácil de cultivar: la planta ideal para sembrar a partir del 21 de septiembre

La primavera es el momento ideal para darle vida a los jardines, patios o balcones y llenarlos de plantas . En este marco, existe una planta que se adapta a lugares reducidos, es fácil de cultivar y se destaca por sus flores de colores llamativos .

Se trata de la zinnia . Esta especie tiene flores que van del amarillo y naranja al rosa, rojo, blanco y violeta, según la variedad elegida. Además, existen tipos compactos ideales para macetas, jardineras y canteros .

El inicio de la primavera, especialmente desde el 21 de septiembre , es el momento ideal para planificar la siembra de zinnias. Sin embargo, es importante esperar a que pase el riesgo de heladas y considerar las condiciones climáticas de cada región.

La zinnia se puede cultivar fácilmente a partir de semillas , ya sea directamente en el suelo o en recipientes para luego trasplantar. Para lograr buenos resultados, se recomienda usar un sustrato fértil, liviano y con buen drenaje .

La zinnia requiere varias horas de sol directo al día para crecer fuerte y producir muchas flores. Un lugar soleado en el jardín, balcón o terraza es fundamental.

El riego debe hacerse cuando la capa superficial del sustrato comience a secarse . En días calurosos, las plantas en macetas pueden necesitar controles más frecuentes. Es preferible regar la base y evitar mojar las flores y hojas para prevenir enfermedades.

El sustrato debe tener buen drenaje para evitar el exceso de humedad, que puede dañar las raíces. Usar recipientes con agujeros en la base es clave.

Es importante retirar las flores marchitas para ayudar a mantener la planta prolija y estimular la aparición de nuevos pimpollos. También es recomendable quitar las partes secas o dañadas.

Fuente: TN