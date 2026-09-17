Ed Sheeran invirtió más de US$5 millones en un campo: 10 años después tiene 14.000 árboles y un refugio para animales

Ed Sheeran es una de las mayores figuras de la música mundial, pero desde hace una década también impulsa un proyecto muy diferente lejos de los escenarios: recuperar la naturaleza en una de sus propiedades de Suffolk, Inglaterra .

El artista invirtió más de US$5 millones para comprar y ampliar un campo que, con el paso de los años, dejó de destinarse principalmente a la actividad agrícola y se convirtió en un espacio pensado para favorecer la biodiversidad . Allí plantó 14.000 árboles , creó un estanque de conservación y permitió que la vegetación volviera a crecer de manera natural.

El proyecto comenzó en 2016 , cuando el cantante adquirió una parte del terreno. Más tarde incorporó parcelas vecinas y desarrolló un plan de reforestación y conservación ambiental.

Entre las principales acciones que llevó adelante se destacan:

El estanque fue autorizado por las autoridades locales como una obra con fines ambientales y no como una instalación recreativa.

La combinación de árboles, pastizales y zonas húmedas convirtió el terreno en un ambiente favorable para numerosas especies silvestres.

El estanque ofrece un hábitat ideal para anfibios y otros pequeños animales, mientras que la reforestación proporciona alimento, sombra y lugares de nidificación para aves e insectos polinizadores . El objetivo del proyecto es recuperar parte de la biodiversidad que había disminuido durante décadas de uso agrícola.

El músico explicó que su iniciativa está vinculada al reasilvestramiento del Reino Unido , un movimiento que busca devolver espacios a la naturaleza mediante la restauración de ecosistemas.

Además, el proyecto forma parte de su intención de compensar parte del impacto ambiental asociado a sus giras internacionales y promover la recuperación de áreas verdes dentro de su propiedad.

Diez años después del inicio de la iniciativa, el antiguo campo agrícola se transformó en un pequeño refugio natural donde la vegetación y la fauna volvieron a ocupar un lugar central.

Fuente: TN