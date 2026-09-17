Cruce entre Pilar Ramírez y exministras de Larreta por la urbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires

Pilar Ramírez , jefa del bloque La Libertad Avanza ( LLA ) en la Legislatura porteña, y María Migliore , exministra de Desarrollo Humano y Hábitat durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta , protagonizaron este jueves un cruce en redes sociales por la urbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires, medida que marcó la política social del exjefe de gobierno. Guadalupe Tagliaferri , quien ocupó el mismo cargo que Migliore en la administración de Larreta, también respondió al planteo de la libertaria.

“Urbanizar villas fracasó. 50 años tirando la plata de los porteños. El resultado: más villas y peor calidad de vida” , escribió Ramírez, delegada de Karina Milei en el bastión de Pro.

Acompañó el mensaje con un recorte de su participación matutina en el streaming de Infobae , en el que rechazó que los barrios populares “sigan creciendo como se alimentó en estos últimos años” . Consideró que la urbanización no fue efectiva dado que “siguen siendo focos de delincuencia y cosas ilegales; hay que atenderlas, son un problema en la ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, advirtió que LLA presentó un proyecto en la Legislatura “para que el IVC [Instituto de Vivienda de la Ciudad] deje de subsidiar este modelo agotado”. En rigor, la iniciativa, a la que tuvo acceso LA NACION , busca la eliminación de la entidad , aunque justifica la medida por la necesidad de reducir la estructura burocrática del gobierno de la Ciudad.

Tras la publicación de Ramírez, Migliore, quien además de ministra de Desarrollo Humano y Hábitat fue titular del IVC, defendió la política de urbanización de los barrios populares en territorio porteño y cuestionó a LLA: “ No fracasó Pilar , pasa que como para ustedes el pobre es pobre porque quiere , poner plata ahí es fracasar. Pero de hecho bajó el delito, hay más escuelas, se inunda menos , y podría seguir”. Y cerró con un desafío a Ramírez: “Igual te leo, contame, ¿en qué fracasó?”.

La jefa del bloque libertario no tardó en responderle: “María, se gastaron más de 500 millones de dólares en urbanizar la Villa 31 . El resultado está a la vista. Podemos discutir escuelas, calles, pasillos y cada una de las obras que se hicieron. Pero después de semejante cantidad de plata de los porteños, la villa sigue siendo una villa ”.

A su vez, señaló que lo que están planteando es que “el modelo fracasó” y sumó que “reconocerlo es el primer paso” para discutir “uno distinto”.

Migliore renunció a la gestión de Larreta luego del triunfo de Jorge Macri sobre Martín Lousteau en las PASO de 2023. Hoy es directora del área de “Bienestar compartido” de Fundar, un centro de investigación orientado al diseño de políticas públicas, y está detrás del espacio político Popurrí . “Venimos trabajando hace años en la Ciudad y sentimos que hay espacio para construir una alternativa nueva que proyecte futuro ”, dijo en una entrevista con Letra P en junio pasado. “Queremos dedicar nuestra energía a construir una propuesta que vuelva a interpelar a las personas y que pueda proyectar futuro. Después llegará el momento de discutir elecciones o alianzas”, agregó.

Guadalupe Tagliaferri , también exministra de Desarrollo Urbano y Hábitat de Larreta –dejó su cargo a Migliore en 2019 para asumir una banca en el Senado–, también respondió a Ramírez: “Pilar, hace unos días pedías más Estado en el sur de la Ciudad y hoy decís esto. ¿En qué quedamos? Así no resistís un archivo ni una semana”.

Con este mensaje de X, Tagliaferri, hoy legisladora porteña por el larretismo, se refirió a un video que Ramírez publicó la semana pasada, en el que habló del “abandono” del sur de la Ciudad , en un dardo a Jorge Macri. Allí sostuvo que la zona “necesita una red de transporte eficiente que lo integre al resto de la Ciudad, inversiones reales y limpieza adaptada a las necesidades de estos barrios”.

La Ciudad que no quieren mirar. La zona sur está completamente abandonada: inseguridad, basurales a cielo abierto, baches y una red de transporte inexistente. En el sur, y en el resto de la Ciudad, FALTA ORDEN. pic.twitter.com/4bFNEdGog1

Tagliaferri agregó: “Integrar un barrio no es sólo levantar la basura, es que nadie viva en una casa precaria. Si no creés en eso, se entiende que para vos el plan haya fracasado ”.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Santiago Oría , director de Realizaciones Audiovisuales del presidente Javier Milei , se sumaron a la polémica.

Ferraro, exaliado de Larreta –encabezó la lista de candidatos a Diputados del exjefe de gobierno en 2023–, salió al cruce de Ramírez al marcarle que “la urbanización de los barrios populares no fracasó”. Argumentó que “urbanizar no fue solamente construir viviendas” , sino que incluyó la creación de espacios públicos, la construcción de escuelas y centros de salud y el acceso de “miles de familias” a servicios básicos, a una dirección formal y a una mejor integración con el resto de la Ciudad.

Pilar, la urbanización de los barrios populares no fracasó. Las personas que viven en estos barrios no son ciudadanos prescindibles ni descartables. Merecen las mismas oportunidades, los mismos derechos y obligaciones. No podrán borrar los avances concretos alcanzados ni… https://t.co/9jWjVUFvM7 pic.twitter.com/dmBcarREbA

Por su parte, Oría, que adquirió relevancia en la comunicación en redes del Gobierno en las últimas semanas, argumentó que la gente que vive en los barrios populares quiere “capitalismo, mercado, bajos impuestos, trabajo formal (modernización laboral)”: “ Todo lo contrario al paternalismo estatista que predicas vos y no genera riqueza . Hay que transformarlas de fondo y eso solo lo logra el capitalismo que propone LLA”.

También le respondió a Migliore por sus dichos sobre que, para los libertarios, “el pobre es pobre porque quiere”: “Tenemos muy claro porque la gente es pobre. Es pobre por el modelo pobrista, estatista y anti generador de riqueza que propone el establishment político del que sos/fuiste parte ”.

“ La salvación de la pobreza será de abajo para arriba con capitalismo , no por iluminados de una elite administradora como propone el desarrollismo larretista”, concluyó Oría.

Fuente: La Nación