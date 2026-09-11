Se adelantan las lluvias en Buenos Aires: para cuándo se esperan, según el Servicio Meteorológico Nacional

Después de una jornada mayormente nublada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cambio de tiempo para la Ciudad de Buenos Aires . Los primeros chaparrones llegarán durante esta noche y darán paso a una jornada del sábado con lloviznas y ambiente frío.

La inestabilidad se extenderá durante gran parte del sábado, mientras que el domingo volverán las condiciones estables con cielo parcialmente nublado y una mañana muy fría.

Según el pronóstico oficial del SMN , el viernes tendrá cielo nublado durante la mañana y la tarde, sin lluvias significativas. Sin embargo, por la noche aparecerán chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% .

A partir de la madrugada del sábado, los chaparrones darán lugar a lloviznas que se mantendrán durante todo el día, también con probabilidades de entre 10% y 40% .

El viernes comenzará con una mínima de 12°C y cielo nublado. Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 18°C , con vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h .

Hacia la noche llegará el cambio de tiempo, con chaparrones aislados y una temperatura cercana a los 15°C .

Para el sábado, el SMN pronostica una mínima de 9°C y una máxima de apenas 12°C . La jornada estará marcada por lloviznas desde la madrugada hasta la noche y vientos del sudeste de 23 a 31 km/h .

Además, durante la mañana y la tarde se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h , lo que hará que la sensación térmica sea aún más baja.

El domingo 13 de septiembre mejorará el tiempo y ya no se esperan precipitaciones. La mañana será muy fría, con una mínima de 6°C , mientras que la máxima llegará a 14°C durante la tarde.

El cielo estará entre parcialmente nublado y algo nublado, con vientos leves del este y noreste.

Fuente: TN