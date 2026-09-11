Entró a trabajar a las 7 y cuatro días después encontraron su cuerpo sobre el escritorio

INTERNACIONALES





Una mujer de 60 años, identificada como Denise Prudhomme, fue encontrada muerta dentro de su lugar de trabajo en un banco de Tempe, Arizona, Estados Unidos.

Según informaron medios locales, la mujer había llegado a trabajar el viernes 30 y registró su ingreso alrededor de las 7 de la mañana. Luego subió al tercer piso del edificio, donde se encontraba su sector de trabajo, y no volvió a su casa.

Cuatro días después, sus compañeros comenzaron a percibir un fuerte olor proveniente de la zona donde trabajaba. En un primer momento, pensaron que podía tratarse de un problema de las cañerías del edificio, por lo que dieron aviso al personal de seguridad.

Sin embargo, cuando revisaron el lugar encontraron el cuerpo de Prudhomme sobre su propio escritorio.

La Policía informó que hasta el momento no se habían recibido denuncias por la desaparición de la mujer. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

Por ahora, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho criminal. La causa de muerte será determinada a través de los estudios correspondientes, cuyos resultados se esperan durante los próximos días.

La investigación continúa para establecer qué ocurrió durante las horas posteriores a su ingreso al edificio y por qué la mujer permaneció allí sin ser encontrada hasta cuatro días después.