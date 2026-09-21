Santiago del Estero: una nena de 4 años sufrió graves heridas luego de prenderse fuego mientras se sacaba el esmalte de las uñas

Una nena de 4 años sufrió graves quemaduras en las manos, las piernas y el abdomen debido a un accidente doméstico ocurrido cuando intentaba sacarse el esmalte de las uñas.

El dramático episodio sucedió este fin de semana en una casa ubicada en la localidad de Cañada del Monte, en Río Hondo, Santiago del Estero.

Según relató Verónica, de 41 años y madre de la nena, la menor tenía una botella de alcohol etílico mientras se sacaba el esmalte. En un momento de descuido, su hermano, de 6 años, prendió un encendedor cerca de ella.

El contacto con la llama provocó la inmediata combustión del líquido inflamable, que alcanzó a la menor, generándole quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Después del accidente, la chiquita recibió las primeras atenciones en el CIS Termas. Debido a la gravedad de las lesiones, luego fue trasladada de urgencia al CEPSI, donde quedó bajo atención especializada.

La Subcomisaría de Vinará y la fiscalía intervienen en la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Por orden del fiscal Gustavo Montenegro se realizaron tareas de investigación en la casa, donde se secuestraron tanto la botella de alcohol como el encendedor utilizados. Estos elementos serán incorporados a la investigación para establecer cómo se produjo el hecho.

Fuente: TN