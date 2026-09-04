Reventaron una granja y robaron miel: Quemaron colmenas y mataron cientos de abejas

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Un grave hecho de vandalismo contra una producción apícola generó preocupación en el sur de Salta. Desconocidos ingresaron a un galpón, provocaron destrozos, quemaron colmenas, robaron reservas de miel y causaron la muerte de cientos de abejas.

El hecho ocurrió en la localidad de El Galpón y afectó al productor apícola Renato Farfán. Los daños representan una importante pérdida económica y podrían comprometer la continuidad de la actividad.

“Esto nos complica en la continuidad de la actividad, cada vez es más cuesta arriba”, lamentó Farfán al describir la situación.

El ataque se produjo en un contexto complicado para los productores de la zona. Durante los últimos meses debieron afrontar temporadas de fuerte sequía y, además, las inundaciones registradas en febrero provocaron la pérdida de numerosas colmenas.

La destrucción de los apiarios representa también un fuerte perjuicio productivo, ya que recuperar una colmena requiere tiempo y trabajo.

Los productores realizaron las denuncias correspondientes y esperan que la investigación permita identificar a los responsables del ataque.

Mientras tanto, deberán afrontar las pérdidas provocadas por el robo de miel, la destrucción de las colmenas y la muerte de cientos de abejas.