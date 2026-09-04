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Otro ataque de perros en Córdoba: una nena murió tras ser mordida por los dos dogos de su tío

Redacción CNM septiembre 04, 2026

Una nena de dos años murió esta mañana luego de ser atacada por dos perros dogos en el barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba . Todo ocurrió en la casa de su tío, quien es el dueño de los animales.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde entró en paro . Los médicos lograron reanimarla y estabilizarla, por lo que fue derivada al Hospital de Niños para una cirugía.

Al llegar al Hospital de Niños, la nena presentaba una hemorragia masiva y un estado crítico , consignó el sitio elDoceTV. El equipo médico la reanimó durante más de una hora, pero murió poco después.

El ataque también dejó herida a la tía de la nena, que fue mordida por los perros . Un nene de 7 años también permanece internado en el Hospital de Niños.

La muerte de la pequeña se suma a otros episodios recientes en Córdoba: hace menos de un mes, Salvador, de 3 años, falleció al ser atacado por perros pitbull de un vecino. Además, sigue en marcha el juicio histórico por el caso de Trinidad Ballesteros , la chica que murió atacada por dogos en la provincia.

Fuente: TN


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