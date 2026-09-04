Colgar una rama de romero con una cinta roja en la puerta de entrada: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Colgar una rama de romero atada con una cinta roja en la puerta de entrada no solo es un detalle decorativo, sino que también es considerado un ritual para atraer protección y buenas energías. Esta costumbre reúne dos símbolos que están asociados en el Feng Shui a la limpieza energética, la protección y la buena fortuna.

El romero está relacionado con la purificación, la protección y la renovación ; mientras que la cinta representa la protección frente a las energías negativas .

La práctica es muy simple. Se elige una rama fresca de romero , preferentemente en buen estado, y se ata con una cinta roja en forma de un pequeño manojo.

Luego, se coloca en la zona de entrada, ya sea en la puerta o cerca del marco, siempre en un lugar donde no moleste la apertura y el cierre.

Quienes siguen este tipo de rituales suelen hacerlo con una intención concreta : pedir protección para la vivienda, atraer buenas energías o marcar el inicio de una nueva etapa.

La rama puede dejarse ahí mientras conserve buen aspecto. Cuando el romero se seque demasiado o pierda su apariencia, se recomienda retirarlo y, si se desea continuar con la tradición, reemplazarlo por una nueva rama.

Fuente: TN