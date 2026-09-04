Julián Álvarez, después de la tormenta: fue convocado por Atlético y Simeone le dejó un fuerte mensaje

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Después de semanas de tensión por su frustrado intento de pasar al Barcelona, Julián Álvarez fue convocado por Diego Simeone para el partido que Atlético de Madrid disputará este sábado ante Athletic Club, en Bilbao, por la cuarta fecha de la Liga de España.

“Está entrenándose muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que saldrá para jugar en Bilbao. Estamos esperando lo mejor de él, como todos sus compañeros”, afirmó Simeone durante una conferencia de prensa.

El entrenador también se refirió a la situación que atravesó el delantero y aseguró que puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje.

“Para mí, la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender”, reflexionó.

Simeone sostuvo que todo lo ocurrido puede ayudar al atacante a fortalecerse. “Seguramente todas estas situaciones que él tendrá que resolver internamente lo hagan mejor y nosotros lo veamos feliz, porque es eso lo que queremos, que esté bien, que esté contento y, obviamente, que nos dé goles”, agregó.

Álvarez solamente disputó uno de los tres primeros partidos de la temporada. No jugó ante Málaga por falta de ritmo, ingresó 33 minutos frente a Villarreal y se perdió el encuentro ante Sevilla por una indisposición.

Con el mercado de pases europeo cerrado y su continuidad confirmada, el delantero deberá ahora recomponer su relación con el club y los hinchas. Todo indica que comenzaría el partido ante Athletic Club desde el banco de suplentes.

Después del duelo en Bilbao, Atlético de Madrid tendrá dos partidos como visitante: ante Liverpool por la Champions League el miércoles 9 de septiembre y frente a Real Sociedad por la Liga el domingo 12. Luego recibirá a Osasuna el miércoles 16.

Álvarez lleva 49 goles en 107 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. Tras sus vacaciones posteriores al Mundial 2026, se incorporó a la pretemporada el 10 de agosto y actualmente continúa trabajando para recuperar su mejor condición física.

Además de los entrenamientos grupales, el delantero realiza trabajos individuales bajo las órdenes de Luis Piñedo, preparador físico del club, como parte de un plan específico para completar su puesta a punto.