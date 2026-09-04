Quién era el reconocido enólogo mendocino de 39 años que murió en Francia mientras escalaba una cumbre de más de 3000 metros

Un argentino de 39 años murió el jueves en un trágico accidente en Mont Blanc, Francia , cuando practicaba escalada libre y cayó en medio del descenso. Otro argentino que lo acompañaba en la travesía también cayó, pero sobrevivió y permanece internado.

La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ansiaume, un reconocido enólogo mendocino. El accidente ocurrió en la Aiguille du Peigne , una cumbre de 3192 metros ubicada en el macizo del Mont-Blanc , cerca de Chamonix.

Según informó el diario UNO de Mendoza, Ansiaume estaba con otro argentino cuando ambos se precipitaron varias decenas de metros durante el ascenso por la vía normal. Como consecuencia, el mendocino perdió la vida en el acto, mientras que su compañero sufrió graves heridas y fue derivado al Hospital de Sallanches.

La noticia impactó especialmente entre quienes compartieron con Ansiaume su recorrido en la industria vitivinícola, donde se destacó por su trabajo en Mendoza, Francia y Eslovenia, y por su especialización en vinos de alta gama.

De acuerdo con el medio local, Gabriel Ansiaume era el enólogo principal de la Bodega Dos Familias , ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo, desde febrero de 2015. Durante más de 10 años, lideró la elaboración de los vinos de la bodega y dejó su sello en cada cosecha.

Además, desde 2017 formaba parte del proyecto La Giostra Del Vino , con presencia tanto en Mendoza como en Eslovenia, donde también ejercía como enólogo.

Su experiencia profesional incluyó una etapa clave en Francia : en 2013 trabajó como asistente de enología en Chateau Peneau , en Haux, dentro de la región de Burdeos, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas del mundo. Ese mismo año, sumó experiencia en Wine Valley - Cavas de Millán , en Perdriel, Luján de Cuyo, y previamente se había desempeñado como supervisor en Dos Andes Wines .

La formación de Ansiaume combinó estudios en viticultura y enología, y en 2014 obtuvo la certificación EDV Certification 1 de L’école du vin, lo que le permitió sumarse a proyectos enfocados en la vitivinicultura de alta gama.

Entre sus iniciativas personales, Ansiaume era conocido por el apodo de “rata” entre sus amigos, y justamente bajo ese sobrenombre lanzó su propio vino, “Rattus” , que reflejaba su impronta y creatividad en el mundo del vino.

El accidente se produjo el jueves, alrededor de las 10 de la mañana (hora local), en la Aiguille du Peigne , dentro del macizo del Mont-Blanc. Ansiaume y su compañero ascendían por la vía normal cuando, por causas que aún se investigan, perdieron la estabilidad y cayeron hacia el Couloir des Papillons (Corredor de las Mariposas).

Fueron otros escaladores quienes dieron aviso de lo que había pasado al servicio de emergencia. Poco después, un equipo de rescatistas del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix (PGHM) intervino con el helicóptero Dragon 74 .

El segundo escalador, cuya identidad no trascendió, sufrió un traumatismo de columna y fue trasladado al Hospital de Sallanches. Los restos de Ansiaume también fueron llevados a ese centro asistencial.

Las autoridades francesas continúan investigando para determinar las circunstancias exactas del accidente y qué provocó la caída de la cordada.

Fuente: TN