Quiénes son los ganadores y los perdedores tras la definición de la agenda del papa León en la Argentina

El programa oficial del papa León XIV en la Argentina que difundió este lunes el Vaticano -además de la agenda en Uruguay y Perú que abarca su gira- no conlleva ninguna sorpresa. Las actividades e incluso los días y horas que figuran son las que venían trascendiendo. Sin embargo, de su atenta lectura se desprende que hay ganadores y perdedores en el ámbito de la política. O quizá sea más propio hablar de un juego de equilibrios, una práctica que la Iglesia católica domina como pocos.

De entrada hay que decir que el Gobierno no logró su propósito de máxima que era la eliminación del llamado Encuentro con el Mundo del Trabajo, que congregará el lunes 9, por la tarde, en el auditorio de la UCA, en Puerto Madero, a empresarios, sindicalistas y movimientos populares. Teme que en esa ocasión el Papa pronuncie premisas de la Doctrina Social de la Iglesia que se interpreten como un cuestionamiento a su gestión y sean muy aplaudidas por los presentes.

Es verdad también que la presencia del pontífice en el Cottolengo de Don Orione causa preocupación en el Gobierno por la misma razón: lo que pueda decir. Es que, si bien este tipo de visitas a personas especialmente vulnerables, son habituales en los viajes de todos los papas, en el caso de la Argentina coincide con las fuertes críticas que está recibiendo el oficialismo por el recorte y la falta de actualización de las prestaciones a las personas con discapacidad.

Pero tampoco los movimientos populares lograron su objetivo: que León XIV visite un barrio popular. Aunque no pierden la esperanza, a pesar de que el programa es muy apretado, que pase. No obstante, estas agrupaciones son especialmente valoradas por este Papa en línea con quien les abrió las puertas de par en par de la Iglesia: su antecesor, Francisco porque consideraba que sus demandas son legítimas y sus miembros no deben caer en los brazos del marxismo.

Eso sí, los movimientos sociales le hicieron llegar al Papa un informe de 75 páginas con durísimas críticas al Gobierno por la situación económica y social. Fue hace diez días al término de un coloquio de tres días en Roma en torno a la encíclica de Francisco Fratelli Tutti, cuando se presentó León XIV y el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, se lo entregó cuando le estrechó la mano.

Los que invariablemente perdieron fueron algunos kirchneristas que directamente le habían pedido a León XIV que no viniera a la Argentina mientras la gobierne Javier Milei para evitar que el oficialismo quiera capitalizar políticamente su visita. El principal impulsor era el sacerdote Juan Carlos Molina, actual diputado nacional por Santa Cruz y ex funcionario de Cristina Kirchner, que le entregó una carta al papa durante su visita a España. .

Como contrapartida, la Iglesia argentina puso mucho empeño en demandar que el denominado Encuentro con las Autoridades, la Sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático , el domingo 8 a las 18.30, en el Palacio Libertad, tenga una presencia políticamente muy plural. Es más: el presidente del Episcopado, el arzobispo Marcelo Colombo, expresó su deseo de que estén presentes los ex presidentes . O sea, Alberto Fernández y Mauricio Macri. Cristina no, porque está presa.

Ya antes, el Vaticano le había enviado un claro mensaje al Gobierno nacional: que en las reuniones de preparación de la visita estén incluidos todos los niveles del Estado que están abarcados , es decir, las autoridades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, porque León XIV estará en Claypole, Luján y la capital cordobesa, y obviamente de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en la primera reunión en Casa de Gobierno brillaron por su ausencia, luego fueron convocados.

En contraste con el interés que tiene el Gobierno por la venida del Papa -y el riesgo que se percibe en la Iglesia de que quiera apropiarse políticamente de la visita-, el Presidente sigue sin concederle a la cúpula de la Iglesia argentina una reunión . Sus autoridades solo lo saludaron a los pocos meses de asumir y desde entonces ni siquiera recibieron una respuesta a un pedido de audiencia para presentarle los tradicionales saludos navideños de hace dos años.

Por más poder que tenga su hermana Karina y el hecho de que sea ella quien lidera por parte del Gobierno nacional la organización del viaje papal y se reúna con frecuencia con los prelados, eso -dicen- no exime a Javier Milei de su responsabilidad institucional de recibirlos. Las críticas de los obispos a aspectos de su gestión acaso expliquen semejante destrato del Presidente, que ellos esperan que subsane antes de que León XIV pise suelo argentino.

Fuente: Clarín