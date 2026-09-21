Conflicto por Malvinas: cumbre de Milei con un funcionario clave de Trump en Nueva York

El presidente Javier Milei partirá a Nueva York esta noche, cerca de la madrugada del martes, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Dará su discurso ante el plenario de la ONU este miércoles, con énfasis en la cuestión Malvinas, un texto que estaba trabajando el mismo mandatario este lunes con su equipo más íntimo. Y según contaron muy altas fuentes a Clarín, Milei será recibido este martes 22 por el secretario de Estado, Marco Rubio , para un encuentro basado en las políticas internacionales y latinoamericanas en la que se espera que surja la cuestión del conflicto de soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur con el Reino Unido.

Aupado en las declaraciones de Donald Trump de que podría cambiar la histórica neutralidad de Estados Unidos sobre el conflicto por Malvinas, y con ello favorecer a la Argentina, en el Gobierno se han ilusionado con una eventual "mediación" del republicano, que los británicos buscan tumbar.

Clarín también pudo confirmar su anticipo, que está todo listo para una bilateral de Milei con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para el jueves. Y en el que podría estar también la cuestión Malvinas. La empresa Navitas Petroleum, sancionada por Argentina por anunciar que extraerá petróleo de las islas a partir de 2028 junto a la británica Rockhopper es israelí.

En la embajada argentina en Washington han estado atentos así se da un encuentro con Donald Trump de cuya agenda por ahora sólo se sabe que recibiría al premier británico Andy Burnham, al ucraniano Volodimir Zelensky y a la venezolana Delcy Rodríguez, la "estrella" en esta Asamblea de ONU, y llegada este lunes a Nueva York.

Milei viaja con el canciller Pablo Quirno. Sobre el fin de semana viajará a París, ya con una delegación mucho mayor.

El Presidente dará así su tercer discurso como Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se impone un mensaje ante el recinto con su nueva agenda por la soberanía de las Islas Malvinas, asunto que ha estado presente como política de Estado en los discursos de todos los jefes de Estado argentinos. Probablemente, dicen en su entorno con suspicacia, agradezca a Donald Trump por sus declaraciones sobre el conflicto, que son algo favorables a la Argentina.

Milei hablará a la mañana de este miércoles. Tiene el turno número 11 entre los jefes de Estado de Nigeria (10) y Estonia (12). Y como todos los años, abrirán la Asamblea el presidente de Brasil, en este caso Lula da Silva, y Trump, el anfitrión.

Fuente: Clarín