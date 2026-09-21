Madre, deportista y emprendedora: quién era la mujer que murió tras ser chocada por un conductor alcoholizado en Merlo

Mariela Pollio tenía 44 años, era vecina de González Catán y volvía a su casa el sábado por la tarde cuando un conductor alcoholizado perdió el control de su auto y la embistió. A causa del brutal impacto, la mujer murió.

La víctima estaba casada desde 2024 y tenía tres hijos. Trabajaba como empleada de comercio en un negocio y hacía pocos años había lanzado su propio emprendimiento de carteles luminosos.

Estaba casada desde 2024 con su pareja, que trabaja como mecánico, y juntos tenían tres hijos: una joven de 21 años y dos varones, de 18 y 6 años.

Mariela era fanática de Arjona e hincha de Huracán, inclusive en sus redes posteaba fotos tanto en recitales como en la cancha. Además, se destacaba en acrobacia sobre tela y patín.

La noticia de su muerte generó mensajes de dolor entre sus amigas, que la despidieron a través de las redes sociales. “Querida amiga Marie. Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho”, escribió una de ellas.

Otra amiga publicó: “Todavía no caigo de esta triste noticia, por qué a vos, mi bella y gran amiga”. Y agregó: “A pesar de todo siempre estabas con una sonrisa, jamás me demostraste tristeza”.

El accidente ocurrió sobre la avenida Otero, a la altura de la calle Rivera Indarte. Mariela manejaba un Citroën C4 cuando un Renault 19 perdió el control, atravesó el boulevard central y chocó contra su vehículo.

El otro auto era conducido por Raúl Bejas, de 38 años. De acuerdo con los testigos, tenía un fuerte aliento a alcohol al momento del impacto. Además, viajaba junto a una mujer y tres menores, quienes sufrieron heridas leves.

Después del choque, Bejas intentó escapar, aunque finalmente quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón. Los inspectores de tránsito le realizaron un test de alcoholemia que dio positivo , pero no se precisó el resultado. También le hicieron una extracción de sangre para realizar una pericia toxicológica.

En el marco de la investigación, el juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, ordenó la detención del conductor. El expediente quedó a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón.

Fuente: TN