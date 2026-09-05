Quién era Gabriel Ansiaume, el reconocido enólogo que murió en un trágico accidente mientras descendía de una cumbre en Francia

La muerte de Gabriel Ansiaume , de 39 años, conmocionó este viernes al sector vitivinícola de Mendoza tras confirmarse que se trataba de un enólogo muy conocido en el ambiente . Era una figura querida del mundo del vino mendocino, con una trayectoria consolidada pese a su juventud.

Desde 2015 se desempeñaba como enólogo en Bodega Dos Familias, en Carrodilla, Luján de Cuyo. Su formación había comenzado en la Universidad Maza, institución que lo despidió recordando que Gabriel había pasado por sus aulas hasta graduarse primero como enólogo y luego como licenciado en Enología.

Su carrera tuvo también una etapa internacional: en 2013 trabajó en Chateau Peneau , en Burdeos, Francia, y al año siguiente sumó certificaciones en viticultura y enología en L'école du vin. Esa experiencia europea, sumada a su participación en La Giostra del Vino, proyecto con presencia en Mendoza y Eslovenia, lo convirtió en un referente joven en el sector.

En los últimos años había impulsado varios proyectos propios y compartidos. Junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu creó, durante la pandemia, la línea Contrabando, producida en Bodegas Tierras Altas. Más adelante, en 2023, lanzó su propia marca, Vinos Rattus, con la que buscó trasladar a una etiqueta una identidad personal.

Esa marca estaba directamente ligada a su apodo. En el ambiente lo conocían como "Rata", un sobrenombre que había surgido de una experiencia de bullying y que, con el tiempo, decidió resignificar y hacer propio. Bajo ese espíritu nació también la línea Polivalente, que él mismo describía como una propuesta dinámica, fiel a las notas originales de la fruta pero abierta a la creatividad del momento.

El viaje que terminaría en tragedia había comenzado por motivos laborales. Ansiaume había viajado a Europa por trabajo y, durante su estadía en Francia, decidió sumarse a una actividad de montaña junto a un primo, también argentino, radicado en ese país. Ambos se dirigieron a la Aiguille du Peigne, una de las célebres agujas de Chamonix dentro del macizo del Mont Blanc, cuya cumbre supera los 3.190 metros.

Según la reconstrucción de los hechos, la pareja de montañistas había completado sin problemas el ascenso, y el accidente se produjo durante el descenso , mientras practicaban rapel. De acuerdo con el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix, por causas que aún se investigan, ambos resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons; una de las hipótesis es que la caída se produjo en un tramo sin anclaje, cuando ya se habían desenganchado de las clavijas, y que un mínimo desequilibrio los hizo perder pie y precipitarse al vacío.

Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar , Ansiaume ya había muerto a causa de las heridas provocadas por la caída. Su compañero, en cambio, sobrevivió y fue trasladado por vía aérea hasta el hospital de Sallanches, donde continúa internado. La noticia generó una ola de mensajes de despedida en Mendoza: entre ellos, el de Federico Vargas Arizu, su socio y amigo, quien lo recordó en redes sociales con palabras muy emotivas, y el de la Bodega Tierras Altas, que destacó la forma apasionada en que vivió el vino.

Fuente: Clarín