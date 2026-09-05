El rugbier argentino Federico Aramburú asesinado hace cuatro años en Francia: el proyecto de uno de sus amigos para recordarlo y el juicio que comienza

El rugbier Federico Aramburú se sentía tan argentino como vasco, tan cerca del CASI en San Isidro como del club Biarritz de su ciudad de adopción. Lo asesinaron el 19 de marzo en el Boulevard Saint-Germain de París, cuando estaba con su socio, quien se salvó milagrosamente.

Pierre Guerin era el gran amigo de Federico y en su homenaje ha fundado Hego Pampa, que lo recuerda y recoge fondos vendiendo banderas con el 13, su número de jugador, para seguir incentivado ese vínculo entre el País Vasco y Argentina que Fede tanto promovía, cuando se acerca el juicio para conseguir justicia por su asesinato. Fede, esa figura solar, única, comunicativa, que todos recuerdan en Biarritz .

La madrugada del 19 de marzo de 2022, el ex jugador de Los Pumas, que ya se había retirado del rugby y vivía en esa ciudad francesa, estaba junto con su amigo y socio Shaun Hegarty (también ex jugador de rugby de Nueva Zelanda) en las afueras de un bar en el barrio Saint-Germain-des-Prés de París cuando tuvo una pelea con dos miembros de un grupo de ultraderecha francés, el disuelto GUD. Uno de ellos, Loïk Le Periol, era ex comando de la Marina francesa. Le disparó seis tiros y Aramburú murió en la vereda del lugar.

El lunes 7 comenzará en París el juicio por el crimen de Aramburú, con Le Periol y su compañero Romain Bouvier acusados por el asesinato y la tentativa de asesinato de Hegarty . La novia de Le Periol también será juzgada por complicidad.

--¿Cómo nació esta idea de Hego Pampa? ¿Es una asociación para recordar a Federico, para ayudar a su familia? ¿Qué objetivo tiene?

--Hego Pampa nació oficialmente el 7 de julio. Pero yo lo tenía en mi cabeza previsto desde hace un par de meses. Hego Pampa significa la canción Hegoac, muy conocida acá. Significa el sur de Francia y Pampa para la Argentina. Hicimos la Hego Pampa con esa idea de mantener los puentes, los sueños que tenía Fede, nuestro querido Fede, de mantener relaciones, intercambios culturales, de rugby, de amistad, de asados, de vino entre Argentina y Francia y, sobre todo, el País Vasco.

--¿Es una asociación para recordar a Fede o es también una preocupación porque nadie habla demasiado después de su asesinato?

--Es una asociación para recordar a Fede a través del rugby. Vamos a hacer balones de rugby, vamos a hacer remeras... Fede fue una figura acá en el País Vasco. Es muy importante para nosotros recordarlo a él, la vida de él, hablar bien de él. Pienso que, a pocas semanas del juicio, tenemos que mostrar nuestra amistad, el apoyo que pueden demostrar el País Vasco y Francia.

--¿Qué han diseñado para ayudar, qué se puede comprar?

--Tenemos los pañuelos con el número 13. El jugó como centro con Los Pumas, con el número 13, acá también en Francia. Se pueden comprar a través del Instagram de Hego Pampa (www.instagram.com/hegopampa), se pueden comprar pañuelos, se pueden hacer donaciones también. Hoy acabo de recibir t-shirts, remeras de nuestro logo de Hego Pampa y mañana vamos a hacer otras.

--¿Cuánta gente está en Hego Pampa con ustedes?

--Con el tema de la administración francesa somos dos, un amigo y yo. Hay un par de amigos, cercanos de Fede, amigos de Biarritz y así, que están alrededor de nosotros para empujar, para ayudar. Estamos hablando ya de cómo nos organizamos con los aviones, con apartamentos y hoteles, para ir a París el 14 y 15 de septiembre.

--Lo que vamos a hacer será con mucho amor, pensando en Ceci (NdR: su madre), en María (NdR: su esposa) y en sus hijos, y como papá estar acá para ayudar. Somos un apoyo muy importante, y hay que poner mucha luz en Hego Pampa. Hay que poner luz quizás en lo que ocurrió, que no podemos aceptar.

--¿Cómo está su mujer, sus tres chicos con toda esta situación, cuando se acerca el juicio y cuando además ha sido todo tan extremadamente doloroso?

--Sí, doloroso por supuesto. Por eso es que nosotros queremos mostrarles nuestro amor, nuestro apoyo para que sepan que el País Vasco también lo quiere. Que ocurrió este horror desde hace cuatro años, sabiendo que estas dos personas no podían estar juntos, no deberían estar juntos. Pues mostrarles nuestro apoyo, sin más.

--¿Esta es una campaña para recolectar fondos? ¿Es para el proceso del asesinato de Aramburú, es para poder pagar a los abogados, para pagar el alojamiento?

--Los fondos son para la asociación Hego Pampa. Hego Pampa tiene sentido, tiene que vivir largo tiempo. Vamos a organizar campeonatos de rugby, vamos a hacer intercambios con la escuela del CASI, de San Ignacio Rugby, de Mar del Plata. Queremos desarrollar la amistad y sobre todo con los críos, para que a través de ellos podamos hablar con buena voluntad. Buena voluntad, buena onda. Y yo personalmente entreno los Sub 8 de rugby: a través de ellos podemos inventar el futuro. Pero lo que pasó en París en su momento, hace unos cuantos años, es una locura. No puede ser.

--¿Los clubes de rugby y los jugadores los están ayudando en esta asociación?

--Voy a mandar mails con el link de Hego Pampa para que sepan lo que hacemos, de qué se trata. Con los valores que yo tengo personalmente, lo que me dio todo el rugby, mi forma de ser. Pienso que el mundo del rugby francés tiene que saber lo que hacemos. Y es verdad que en Argentina también tenemos contactos para que la gente hable de Fede, de la asociación, del amor que hay entre Argentina y Francia.

--El rugby en Argentina fue durante muchos años amateur, y es un espíritu muy distinto al del rugby profesional. En todas las provincias hay rugby en los colegios. Por lo tanto, todo el mundo se va a interesar en lo que estás contando.

--Sí, ojalá, ojalá. Yo, personalmente, jugué al rugby a un pequeño nivel. Pero pienso que los valores, la forma de ser del mundo del rugby, sea profesional o amateur, habla de la misma palabra. Por eso hay que mover las cosas con todos.

--Fede tenía una obsesión por conectar a la Argentina con el País Vasco. Él se sentía un verdadero vasco argentino, ¿no?

--Sí. De Vizcaya. Tenía familia allá. Siempre que yo hablé con él, la idea era mantener, cruzar el Atlántico. Fuimos juntos con un equipo de veteranos de rugby en 2014. Primer viaje con Fede a Mar del Plata y seguimos en contacto con ellos. Los llamamos “nuestros hermanos de Mar del Plata” porque nos hablamos en WhatsApp. Cada dos años, vamos allá o vienen acá y guardamos el contacto.

--Pero también hay rugby en Mendoza, en Tucumán, en Salta. Hay muchos jugadores que han venido a jugar aquí.

--Sí, sí. Quizás los más jóvenes saben lo que pasó con Fede, pero es otra generación.

--Volviendo al juicio del 7 de septiembre, ¿puede entrar el público al juicio? Porque probablemente haya gente que vaya a venir.

--Sí, sí, podemos entrar, toda la gente puede venir e intentar entrar. Pienso que habrá mucha gente.

--Y si no pueden entrar, ¿se van a manifestar delante del tribunal?

--Sobre todo para el 14 y 15 de septiembre, cuando estará toda la familia y los testigos de Fede, es verdad que queremos mostrar nuestra presencia con los pañuelos, con las remeras de Hego Pampa. Pero lo que queremos hacer es, cuando salgan del juicio, mostrar un apoyo. Que acá estamos para recibirles, si quieren o no. Pero únicamente es un apoyo de fraternidad, de juntarnos con ellos, nada más.

--¿Vos sentís que no se habla demasiado de este crimen? ¿Por qué?

--Sí, Hego Pampa no se dedica a la política. No es objetivo de la asociación. Pero Fede era una persona muy solar acá, muy simpática. Toda la gente lo amaba a Fede. Personalmente, pienso que es una manera de recordarlo, pero cuidando a sus hijos y a María. Pienso que el País Vasco se manifiesta para mostrar a todo el país los valores, la inclusión, aceptar a todos, que no depende de tu tamaño, del color de piel. Cuando tenemos la misma remera, jugamos todos juntos. Seguimos en esta forma de pensar: que hay un partido grande que se va a jugar en septiembre y tenemos que juntarnos.

--¿Hay un interés político de permanecer mudos porque los sospechosos del asesinato de alguna manera eran comandos de las fuerzas especiales francesas? ¿Creés que es por eso que hay un silencio?

--Para mí este tema de la extrema derecha, para mi forma de ser y que yo vivo en el País Vasco, está muy muy lejos de nosotros. Lo que me interpela es que estas dos personas puedan andar en la calle con armas, no deberían estar juntos. Esto para mí es un asunto bastante grande, que los políticos dejan hacer esto. Eso me preocupa porque yo tengo críos también y a ver si podemos tener confianza.

--¿Y sabés qué es el GDU, ese grupo de ultraderecha al que pertenecían?

--Lo sé a nivel personal desde cuatro años, porque antes no lo sabía. No es mi mundo.

--Hay un fresco pintado en memoria de Fede en Biarritz. Contame cómo es.

--Es de un artista que se llama Bur. Hizo este fresco muy simbólico con Los Pumas, el CASI, el Biarritz Olympics, un par de la vida de Fede, de rugby sobre todo. Durante todo agosto y hasta el 5 de septiembre tuvimos la autorización del alcalde para ponernos allí con la bandera de la Argentina y del País Vasco, en pequeñas mesas, y recibimos a la gente para hablar y para vender pañuelos también.

--¿Anualmente hay un partido conmemorativo de los veteranos del rugby por Fede?

--No, hay un pequeño torneo en la Escuela de Rugby de Biarritz Olympics, es la segunda edición este año, tenemos cerca del 9 o 10 de mayo. Pero es una intervención que yo tengo a través de Hego Pampa, a ver cómo podemos arrancar un torneo que sea desde los más chiquitines hasta los veteranos. Tengo ganas de pensar en esto después del juicio. En su momento estamos 100% en el tema del juicio, pero después vamos a hacer vivir a Hego Pampa.

--¿Y dónde está Shaun Egarritz? ¿Se volvió a Nueva Zelandia? ¿Va a declarar?

--Puedo decir que Shaun es una persona también super linda, muy conocida acá por el tema del rugby. Fue presidente de Biarritz Olympics, un tío súper majo, y también que él va a sentir en septiembre, cuando llegaremos en el juicio, nuestro apoyo, nuestra sinceridad, nuestro amor. Esto quiero decir porque Shaun perdió a su hermano y la vida sigue. Por eso lo vamos a ayudar de esta forma.

--¿La empresa de Fede y de Shaun sigue en marcha?

--Sí. Se llama Esprit Basque. Con sus colegas, Shaun sigue trabajando.

--Las personas que asesinaron a Fede y que intentaron asesinar a Shaun estaban registradas como ficha S. Es decir, como ultra radicalización, que no podían estar juntos en Francia. ¿Cómo sucedió que lo estaban?

--Creo que es una pregunta que está pendiente, pero no tenemos la respuesta. No deberían estar juntos, eso es la realidad. Fede estaría con nosotros al día de hoy. Es un tema de injusticia que a mí me anima mucho porque es una locura.

--La mamá de Fede, Cecilia, dijo que el Estado ha fracasado en su rol principal de cuidar a los ciudadanos.

--Es que en un país como Francia pareciera normal poder tener confianza, ir caminando en cualquier lugar. Pero vemos que todos los días salen otras cosas, otros asesinatos. O los jóvenes ahora no tienen miedo de pelear hasta la muerte. Es un mundo un poquito extraño en el cual vivimos porque creo que los políticos así hablan más de armas que de juntarnos.

Periodista,

Fuente: Clarín