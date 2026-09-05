Dos ladrones le apuntaron en la cabeza a un hombre para robarle y se disculparon antes de escapar: “Perdón, nos hace falta”

Un hombre volvía de trabajar durante la madrugada cuando dos delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma en la ciudad de General Roca, Río Negro . Le exigieron sus pertenencias y en distintos momentos le advirtieron que podían dispararle. Antes de escapar, uno de los ladrones se disculpó y aseguró que necesitaban lo que le habían robado .

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se ve cómo los delincuentes se acercan al hombre y le piden sus cosas. La víctima incluso les advierte que hay una cámara en el lugar , pero eso no impide que continúen con el robo.

Los delincuentes ya venían siguiendo al hombre antes de interceptarlo. En medio del robo, le exigieron el celular y dinero mientras lo amenazaban con dispararle. La víctima intentó mantener la calma y evitar que la situación pasara a mayores.

En otro momento de la secuencia, el hombre les pidió que le dejaran la llave de su casa . Finalmente, los delincuentes se la devolvieron antes de escapar.

Después de sacarle sus pertenencias, los dos hombres se prepararon para irse. Pero antes de escapar, uno de ellos tuvo una reacción inesperada: le pidió disculpas a la víctima por haberle robado .

“Perdón, amigo, nos hace re falta”, le dijeron. Después, uno de ellos agregó: “A nosotros no nos ayuda nadie” . La frase quedó registrada en la grabación del robo.

La víctima quedó en el lugar después de que los delincuentes escaparan. Las cámaras de seguridad registraron buena parte del robo, desde el momento en que los hombres se acercaron hasta los últimos instantes de la secuencia.

Hasta el momento, no se informó que los delincuentes hayan sido detenidos .

Fuente: TN