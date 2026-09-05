¿Lluvia y frío polar en el AMBA?: qué dice el pronóstico para este fin de semana

El clima para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano comenzó con un cielo completamente despejado y un sol a pleno, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un asterisco para este sábado: a la tarde podría volver la lluvia.

De acuerdo al pronóstico, a partir de la tarde pueden verse algunos chaparrones, en una probabilidad de entre un 10 y un 40 por ciento. La temperatura, eso sí, estará fresca, con una mínima de 7 grados y una máxima de 14.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, con nubosidad persistente pero una probabilidad de precipitaciones mucho menor. Para la noche, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 8 grados.

Además de la posibilidad de precipitaciones, el viento sur incrementará la sensación de frío durante toda la jornada. El SMN prevé velocidades de entre 23 y 31 km/h por la tarde y ráfagas de 42 a 50 km/h, especialmente entre la mañana y la tarde.

El domingo llegaría con una mínima polar de 3°C y máxima de 12°C. Una jornada fría, con cielo parcialmente nublado aunque sin probabilidad de lluvias.

El lunes el termómetro comienza a mejorar, pero de manera muy gradual. mínima de 4°C y máxima de 13°C. Cielo algo a parcialmente nublado durante todo el día y vientos leves. El martes también será fresco, con temperaturas entre 6 y 17 grados.

El SMN además emitió alertas amarillas en doce provincias por distintos fenómenos metereológicos, incluyendo vientos fuertes y nevadas.

En Mendoza y Neuquén se esperan fuertes nevadas en las cercanías de la cordillera, que se extenderán hasta la tarde. La nieve acumulada puede alcanzar entre 5 y 15 centímetros con los mayores valores hacia el oeste de la región. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia.

Por su parte, hay una alerta transversal por vientos fuertes que cruza el país de norte a sur y afectará la zona oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Córdoba, centro de San Juan, toda la provincia de San Luis y Mendoza, y el oeste de Neuquén. Se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

A la par, hay alertas amarillas por vientos para el sur de la provincia de Buenos Aires, desde Necochea a Bahía Blanca. También al este de Río Negro y el sureste de La Pampa. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Fuente: Clarín