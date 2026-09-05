Triple crimen de Florencio Varela: a casi un año de los asesinatos hay cuatro nuevos detenidos

A pocos días de cumplirse un año de cometidos los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, el caso sumó este sábado cuatro nuevos detenidos.

Los sospechosos quedaron presos tras una serie de procedimientos dispuestos por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y que se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Los allanamientos -alrededor de 10- y detenciones fueron solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta y realizados por unos 300 policías de la DDI La Matanza.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín , durante los últimos meses hubo diversas tareas investigativas, entre ellas el análisis de comunicaciones y tareas de campo , que permitieron avanzar sobre nuevas líneas de investigación e identificar a estos sospechosos, cuyos datos fueron mantenidos en reserva.

Durante los procedimientos se secuestraron celulares y otros dispositivos electrónicos, además de una pistola calibre 9 milímetros con su numeración suprimida y municiones, entre otros elementos.

Tras las detenciones, loes nuevos sospechosos quedaron a disposición del juez Rodríguez, quien les tomará declaración indagatoria el lunes próximo.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y en busca de más pruebas que permitan acreditar las responsabilidades de todos los involucrados en el caso.

Tony Janzen Valverde Victoriano (20) , conocido como “Pequeño J”, fue procesado en junio pasado con prisión preventiva por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara , Para la justicia, este imputado es uno de los líderes de la banda que estuvo detrás de los asesinatos.

Morena, Lara y Brenda fueron halladas asesinadas el 19 de septiembre del año pasado en una casa del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. Por el triple femicidio hay 14 personas procesadas por el delito de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Según el primer tramo de la investigación judicial, los crímenes estuvieron vinculados a una “venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes”.

Por su parte, el juez Rodríguez, que tomó el expediente cuando el mismo pasó del fuero ordinario al federal, sumó la pista de la trata y el lavado de activo s como otras actividades a las que se dedicaba la banda y que también podrían estar detrás de los asesinatos.

Por el triple crimen también están imputados y detenidos: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42).

Mientras que Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", fue investigado, pero luego beneficiado con la falta de mérito.

Valverde Victoriano fue extraditado el pasado 4 de mayo desde Perú , donde estuvo detenido siete meses tras darse a la fuga desde Argentina. Actualmente, se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz.

Si bien en su primera indagatoria se negó a declarar, en una segunda audiencia dio su versión de los hechos.

Según su declaración, la primera vez que vio a Lara y a Morena fue el 6 de septiembre de 2025 , cuando Villanueva Silva le pidió que acompañara a un conocido suyo apodado “Gordo”. Ambos fueron hasta Flores donde se encontraron con las adolescentes y mantuvieron relaciones sexuales en un hotel de la zona.

Un segundo encuentro se dio unos días después cuando fueron los cuatro a un boliche de Flores. Allí intercambió unas palabras con Lara, que estaba hablando de una fiesta con “Gordo”.

El imputado también relató cuándo y cómo llegó hasta la casa de la calle Chañar 702 de Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos de las tres víctimas.

“Pequeño J” dijo que fue hasta allí el jueves 18 de septiembre. Estuvo acompañado por “Gordo” y otras personas. En la vivienda ya estaban Villanueva Silva y González Guerrero, dueña de la casa.

Cuando le consultaron sobre quién era "Gordo", el imputado sostuvo que no conocía su nombre ni otro apodo, que "no era de la villa" y que Villanueva Silva le aclaró: "Es como si tu hablaras conmigo, él es de confianza, siempre con respeto".

De acuerdo a su relato, “Gordo” le mostró a Villanueva Silva las habitaciones que había en el lugar. “Encargate de lo mío” , le pidió a “Gordo”, quien respondió “tú quédate tranquilo”.

Ya con relación al viernes 19, día del hecho, Valverde Victoriano relató que Villanueva Silva le pidió que lo acompañara a “Gordo” a comprarse un auto. Cuando llegaron a destino allí estaba Sotacuro Lázaro.

Luego declaró que se quedó dormido y que a las 6 de la mañana lo despertó Ozorio, uno de los jóvenes que trabajaba para Villanueva Silva y que estaba acompañado de un conocido apodado “El Negro”.

“Pequeño J” fue detenido el 30 de septiembre cuando se trasladaba en un camión hacia Lim a, en Perú, su país de origen y donde había ingresado de manera ilegal desde Bolivia tras darse a la fuga desde Argentina.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín