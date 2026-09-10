Quedó firme la condena a tres años de prisión para la joven que golpeó a su ex y prendió fuego su casa

NACIONALES





La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo contra María Florencia Moyano Maldonado, quien fue hallada culpable de golpear a su expareja y provocar un incendio en parte de su vivienda en la ciudad de La Rioja.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa. De esta manera, quedó cerrada la última posibilidad de revisión del fallo.

La condena había sido dictada en septiembre de 2024 por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja y posteriormente fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia provincial.

Moyano Maldonado fue condenada por los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y daños, en concurso real, por un episodio ocurrido el 28 de diciembre de 2023.

Según consta en la causa, aquella noche la joven se presentó en la vivienda de su expareja, Nicolás Gallo, ubicada en el barrio Panamericano de la capital riojana. Lo esperó junto al portón de ingreso y, cuando él llegó, le pidió que se retirara porque la relación había terminado.

La discusión comenzó en la vereda. De acuerdo con la acusación, Moyano Maldonado golpeó a Gallo con puñetazos y rasguños y, durante el enfrentamiento, le clavó un picaporte en la cabeza, provocándole una herida en el cuero cabelludo.

Después ingresó a la propiedad. En el garaje había dos cuatriciclos y otros objetos. Según la investigación, tomó un bidón con nafta, arrojó combustible sobre los vehículos y prendió fuego el lugar.

Las llamas destruyeron el garaje y provocaron daños en una habitación contigua. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

Durante el proceso, la querella también sostuvo que, al advertir que Gallo no respondía a las agresiones, la joven comenzó a golpearse a sí misma con el objetivo de responsabilizarlo por esas lesiones.

Gallo hizo público su caso y relató que había atravesado una relación que describió como violenta. Según contó, las agresiones y el episodio del incendio le dejaron consecuencias que todavía le provocaban miedo y malestar.

El hombre también señaló que sus hijos se encontraban en la vivienda cuando se produjo el incendio y que ambos quedaron afectados por lo ocurrido.

La pareja había comenzado su relación después de conocerse en 2022. Según el relato de Gallo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer situaciones de maltrato verbal que se volvieron cada vez más frecuentes.

Cuando decidió terminar la relación, la situación se agravó y se produjo el episodio por el que finalmente Moyano Maldonado fue condenada.

Durante el juicio, la defensa cuestionó la validez de los videos utilizados como prueba y sostuvo que habían existido discusiones y agresiones mutuas. También pidió que, debido a que la mujer no tenía antecedentes, la pena pudiera ser de ejecución condicional.

La jueza Edith Agüero impuso tres años de prisión efectiva y ordenó además que la condenada realizara un tratamiento psicológico durante el tiempo de privación de la libertad, bajo supervisión del Juzgado de Ejecución Penal.

Con la decisión de la Corte Suprema, la condena quedó firme y la pena de tres años de prisión efectiva deberá cumplirse.