Juan Liquindoli, experto en comportamiento canino: “Si tu perro ladra o rompe cosas cuando no estás no es para llamar la atención”

Juan Liquindoli , experto en comportamiento canino, explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok qué significa que un perro llore, ladre, aúlle o rompa objetos cuando queda solo . Según señaló, esas conductas no necesariamente tienen como objetivo llamar la atención.

“ Un perro que cuando se queda solo, como decís vos, hace destrozos o llora, aúlla, ladra, ¿quiere llamar la atención? Bueno, ¿lo hace por eso? No necesariamente ”, explicó.

El especialista indicó que puede tratarse de un problema de comportamiento conocido como trastorno de ansiedad por separación , una situación que, según afirmó, aparece entre las consultas más frecuentes relacionadas con la conducta de los perros.

Liquindoli explicó que algunos perros tienen dificultades para manejar emocionalmente el momento en que quedan solos y no pueden tolerar la separación de uno o varios integrantes del grupo con el que conviven.

“ Hay muchos perros que, cuando se quedan solos, no son capaces de gestionar emocionalmente esa soledad, y se angustian ”, señaló. En ese sentido, detalló que los animales pueden no tolerar la separación de “uno de los individuos del grupo o de todo el grupo” y que, a partir de esa situación, pueden aparecer diferentes signos y síntomas.

El experto comparó algunas de estas manifestaciones con lo que podría ser un ataque de pánico en las personas. “ Empiezan a llorar, a ladrar, se desorientan, aúllan ”, describió.

Además, explicó que en algunos casos la situación puede ser todavía más compleja: “ Algunos pueden llegar a lamerse, hasta automutilarse, romper cosas ”.

El especialista también hizo una aclaración importante: que un perro rompa objetos cuando queda solo no significa automáticamente que tenga ansiedad por separación.

“ Cuando un perro se queda solo y hace destrozos, no siempre es ansiedad por separación ”, remarcó. Según explicó, existen otras razones que pueden llevar a un animal a tener ese tipo de comportamiento, entre ellas el aburrimiento o un exceso de energía que no logra canalizar.

“Puede ser que sea por aburrimiento, puede ser que sea por un exceso de energía que no está canalizando”, detalló. Por eso, para Liquindoli, es importante no interpretar de manera automática cualquier destrozo como una conducta destinada a conseguir atención.

Fuente: TN