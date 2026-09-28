Qué dice la psicología sobre las personas que lloran al enfrentar situaciones difíciles

¿En algún momento lloraste cuando sentías que distintas situaciones te abrumaban? Posiblemente sentirás un poco de vergüenza, pero se trata de un comportamiento que poseen miles de personas. En ese caso, los expertos en psicología brindaron una postura al respecto, señalando que tiene un significado profundo .

Hay días donde las cosas no salen como queremos. Se acumula error tras error que ocasiona la pérdida de la paciencia; sin embargo, cada persona actúa diferente en ciertas situaciones. Algunos pueden reaccionar mediante la ira, mientras que otros pueden llorar.

En ese punto, los especialistas en salud mental han realizado investigaciones al respecto para comprender por qué existen personas que lloran cuando se frustran; los resultados son más que interesantes.

En un artículo redactado para Psicología y Mente , el psicólogo Mario Arrimada considera que existen distintas explicaciones por las cuales una persona puede llorar ante las situaciones complicadas.

Para empezar, el especialista señala que esta conducta puede relacionarse con trastornos del estado de ánimo . Existen posibilidades de que la persona esté atravesando un episodio de depresión, trastorno bipolar u otra condición similar debido a constantes experiencias negativas.

Otro punto indicado por Arrimada es que el llanto por cosas que salen mal se puede vincular a que el individuo presenta ansiedad o estrés . En esta situación, no puede soportar las presiones que afrontan cada día, ya que no cuenta con la suficiente capacidad para saber afrontarlas.

Esto también puede demostrar que el hombre o la mujer tiene complicaciones para gestionar sus emociones . Cuando no procesa lo que siente a tiempo, dichas sensaciones comienzan a crecer y superan la capacidad de autocontrol. De esa manera, el cuerpo reacciona mediante el llanto.

Se debe tener en cuenta que el llanto es un proceso natural; no tiene por qué reprimirse o sentir incomodidad por derramar unas cuantas lágrimas. Sin embargo, los profesionales de psicología sí toman alerta cuando esta práctica se hace frecuente en nuestros días.

Fuente: La Nación