Publicista y profesor de boxeo: quién era Gonzalo Andueza, el hombre asesinado de un disparo en Colegiales

Gonzalo Andueza era “el profe” para sus alumnos. Para sus amigos, “Goni”. En las últimas horas, después de que se conociera la noticia de su muerte tras haber sido baleado en una plaza del barrio porteño de Colegiales , las redes se llenaron de mensajes para despedirlo y reclamar justicia por el crimen.

“Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos, apagaron tu vida . Justicia”, escribió uno de sus allegados.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del domingo en una plaza, en el cruce entre de Moldes y Aguilar . Andueza se encontraba con un grupo de personas cuando de repente se escuchó una detonación y cayó al suelo.

Un balazo había impactado en su abdomen y aunque lo trasladaron de urgencia al Hospital Pirovano , los médicos no pudieron salvarlo.

Por el crimen, la Policía de la Ciudad detuvo a un joven de 25 años, quien llevaba una mochila con una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones.

La víctima tenía 41 años. En el gimnasio Sparring Center de Almagro , donde trabajaba como preparador físico y profesor de boxeo , había construido buena parte de su vida alrededor del entrenamiento.

En sus redes mostraba esa faceta, pero también compartía momentos con su familia, sus amigos y los proyectos que llevaba adelante como publicista.

Desde la cuenta oficial del gimnasio donde trabajaba, también lo recordaron: “Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar Gonza . Descansa en paz”.

Horas después del ataque que le costó la vida a Andueza, la Policía logró detener al principal acusado: un joven de 25 años que llevaba una mochila negra.

En su interior encontraron un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea , titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14, y de la jueza Paula Petazzi , a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 32.

Por estas horas, los investigadores buscan esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar el móvil del ataque.

Fuente: TN