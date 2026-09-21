Video: atacó a una mujer y a la hija con un machete, quedó libre y ahora denuncian que las amenazó de muerte

Una mujer y su hija fueron atacadas por un hombre armado con un machete en Rafael Castillo , La Matanza . Si bien todo quedó grabado y el agresor fue trasladado a la comisaría, recuperó la libertad apenas dos horas después , denunciaron las víctimas.

La madre contó a TN que el hombre primero tuvo un enfrentamiento con un conductor de una aplicación que había frenado en la zona. El chofer se fue y, poco después, el agresor discutió con ella.

“Le digo: ‘Che, loco, no. Estoy esperando el auto hace un montón. ¿Por qué sos así? ¿Qué te pasa?’”, contó la mujer. El hombre respondió de manera amenazante: “¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar?”.

En ese momento, la hija de la mujer se puso delante para defenderla. Entonces, el hombre sacó un machete y la atacó. “Le dio un machetazo y ahí yo ya perdí la noción. Lo único que hice fue defendernos” , relató la víctima.

La mujer describió la escena como un momento de extrema violencia. “ Él nos tiraba machetazos a matar y corríamos . Era un campo de batalla, teníamos que correr por nuestras vidas porque estaba sacado”, sostuvo.

La joven terminó con una herida en el hombro, ya que el machete no tenía filo, aunque igualmente llegó a cortarle la piel.

Luego del ataque, el hombre fue llevado a una comisaría y las víctimas realizaron la denuncia. La mujer aseguró que permanecieron durante horas para realizar trámites y prestar declaración.

“Cinco horas me tuvieron ahí. Mi hija sangraba. A él lo llevaron al hospital, lo cuidaron y lo resguardaron. A mi hija no la llevaron al hospital, a mí tampoco ”, cuestionó.

Además, relató que después de recuperar la libertad, el hombre regresó al barrio. Según su testimonio, incluso habría enviado una amenaza a través de una vecina: “Tengo el audio, que me va a matar. Que lo que no logró, lo va a hacer”.

La mujer aseguró que desde entonces tiene miedo de salir de su casa y teme volver a cruzarse con el agresor. “¿Quién es él? ¿Dueño de nuestras vidas? O sea que cuando me vea me va a matar y de ahí me van a hacer caso”, señaló.

Durante el ataque también habrían resultado afectados otros vecinos y un comercio de la zona . De acuerdo con el relato de la víctima, varias personas intervinieron para intentar defenderlas y también realizaron denuncias.

Fuente: TN