Procesaron con prisión preventiva al hombre acusado de haber matado a su esposa de 53 puñaladas en Villa Devoto

Walter Humberto Verón fue procesado con prisión preventiva por el femicidio de su esposa, Romina María de los Ángeles Calvo, asesinada el 13 de agosto en la casa que compartían en Villa Devoto . El juez Darío Bonanno lo acusó de homicidio agravado por violencia de género .

La resolución se conoce semanas después de que la autopsia determinara que Calvo sufrió 53 lesiones durante el ataque. Alrededor del 90% fueron heridas cortopunzantes y la mayoría se concentró en la parte superior del cuerpo. Los forenses estimaron que la agresión se extendió durante entre tres y cuatro minutos.

Además, el magistrado resolvió suspender provisoriamente la responsabilidad parental de Verón respecto de su hija de 8 años . La medida será comunicada a la Justicia Civil y a la Defensa Pública de Menores para que tomen intervención.

Las cámaras de seguridad instaladas en la casa de Pedro Morán al 5800 registraron distintos momentos de la secuencia que terminó con el femicidio.

En las imágenes se observa la situación previa al ataque y los movimientos dentro de la casa . La reconstrucción del hecho permitió establecer que la agresión ocurrió durante la madrugada y que la hija menor de la pareja se encontraba allí.

La nena fue quien dio la primera alerta después del ataque. Según la reconstrucción incorporada a la causa, alertó a su hermano y le dijo: “Despertate que papá mató a mamá” .

El joven se dirigió entonces hacia donde estaba su madre y la encontró desvanecida. Poco después se comunicó con el 911 para pedir ayuda.

La secuencia registrada por las cámaras se convirtió en una de las pruebas incorporadas a la investigación y permitió a los investigadores reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen.

Después del femicidio, Verón fue encontrado a unos 200 metros de la casa con una herida cortante en el cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y quedó internado. Ahora, con la resolución del juez Bonanno, quedó formalmente procesado con prisión preventiva por el asesinato de Calvo.

La causa continúa con el acusado detenido y con las distintas pruebas incorporadas al expediente . Entre ellas se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, que permitieron reconstruir parte de la secuencia que terminó con el femicidio.

Fuente: TN