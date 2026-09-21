Buscaban a una perra callejera que alimentaban y la encontraron muerta, mutilada y quemada

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Una vecina del barrio Las Retamas salió a buscar a una perra callejera que alimentaba habitualmente y terminó encontrándola muerta y descartada entre la basura, con signos de violencia.

El hecho fue descubierto este domingo por la tarde en un baldío ubicado en la intersección de las calles Cacique Catriel y Camino a las Canteras. La mujer, que desde hacía tiempo le proporcionaba comida y agua al animal, se encontró con una escena que generó conmoción.

Según relató, la perra vivía en la calle y permanecía en un terreno. Como era muy arisca y no permitía el contacto con personas, la vecina solía alimentarla desde afuera, por debajo del portón.

El viernes y el sábado había ido a buscarla para dejarle comida, pero no logró encontrarla. Finalmente, este domingo volvió a recorrer la zona y halló al animal sin vida entre los residuos.

De acuerdo con su testimonio, la perra presentaba indicios de haber sido mutilada y quemada. La mujer también señaló que había mantenido contacto con proteccionistas para intentar castrarla, aunque hasta el momento no habían podido acercarse al animal debido a su temor hacia las personas.

"Horrible. Al menos comió por un tiempo, pero no sé quién le pudo hacer esto", expresó con dolor la vecina, que difundió imágenes del hallazgo.