Buscaban a una perra callejera que alimentaban y la encontraron muerta, mutilada y quemada

Una vecina del barrio Las Retamas salió a buscar a una perra callejera que alimentaba habitualmente y terminó encontrándola muerta y descartada entre la basura, con signos de violencia.
El hecho fue descubierto este domingo por la tarde en un baldío ubicado en la intersección de las calles Cacique Catriel y Camino a las Canteras. La mujer, que desde hacía tiempo le proporcionaba comida y agua al animal, se encontró con una escena que generó conmoción.
Según relató, la perra vivía en la calle y permanecía en un terreno. Como era muy arisca y no permitía el contacto con personas, la vecina solía alimentarla desde afuera, por debajo del portón.
El viernes y el sábado había ido a buscarla para dejarle comida, pero no logró encontrarla. Finalmente, este domingo volvió a recorrer la zona y halló al animal sin vida entre los residuos.
De acuerdo con su testimonio, la perra presentaba indicios de haber sido mutilada y quemada. La mujer también señaló que había mantenido contacto con proteccionistas para intentar castrarla, aunque hasta el momento no habían podido acercarse al animal debido a su temor hacia las personas.
"Horrible. Al menos comió por un tiempo, pero no sé quién le pudo hacer esto", expresó con dolor la vecina, que difundió imágenes del hallazgo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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